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четверг, 24 февраля 2022 01:46

В топе и обтягивающих лосинах: Каминская посветила секси-фигурой в спортзале
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Певица Слава Каминская, которая регулярно радует поклонников изящной фигурой, показала свой воркаут.

Результатами регулярных тренировок артистка поделилась в Instagram.

На съемках видно, что Каминская занимается в коротком топе и обтягивающих лосинах ярко-синего цвета.

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Слава Каминская похвасталась стройной фигурой в спортзале
Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Каминская похвасталась стройной фигурой в спортзале
Слава Каминская похвасталась стройной фигурой в спортзале
Слава Каминская похвасталась стройной фигурой в спортзале
Слава Каминская похвасталась стройной фигурой в спортзале

Певица Слава Каминская выпустила семь песен о личной истории из своей жизни. После окончания работы в группе "Неангелы" звезда решила поделиться своими внутренними переживаниями о пережитых чувствах, боли и любви. Альбом исполнительница опубликовала на YouTube.

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