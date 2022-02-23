В топе и обтягивающих лосинах: Каминская посветила секси-фигурой в спортзале

Певица Слава Каминская, которая регулярно радует поклонников изящной фигурой, показала свой воркаут.

Результатами регулярных тренировок артистка поделилась в Instagram.

На съемках видно, что Каминская занимается в коротком топе и обтягивающих лосинах ярко-синего цвета.

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Певица Слава Каминская выпустила семь песен о личной истории из своей жизни. После окончания работы в группе "Неангелы" звезда решила поделиться своими внутренними переживаниями о пережитых чувствах, боли и любви. Альбом исполнительница опубликовала на YouTube.