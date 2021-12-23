В таиландском отпуске. Жена экс-нардепа продемонстрировала подтянутое тело в бикини.

Модель Юлиана Дементьева поразила подписчиков фигурой в купальнике. Жена бизнесмена и бывшего нардепа Вячеслава Константиновского проводит отпуск в Таиланде.

Продемонстрировала спортивную фигуру в бикини. Фотосессию устроила на пляже. Кадрами поделилась в Instagram.

На отдыхе Дементьева не только фотографируется. Также модель показывала, как тренируется и знакомится с "местными жителями" - варанами.

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Фото: instagram.com/yulianadementyeva

Дементьева делится в сети не только пикантными фотографиями, но и тренировками и правилами питания. На фотографии она в раздельном купальнике интересного фасона. Ее сфотографировали во время прыжка.