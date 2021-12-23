 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 360
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1494
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2322
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4239
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 252
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
7
5
10
5
6
В таиландском отпуске. Жена экс-нардепа продемонстрировала подтянутое тело в бикини.
В таиландском отпуске. Жена экс-нардепа продемонстрировала подтянутое тело в бикини.
Пытался задушить любимую: звезду &quot;Один дома&quot; обвинили в домашнем насилии
Пытался задушить любимую: звезду "Один дома" обвинили в домашнем насилии
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста &quot;Бумбокс&quot; загипнотизировала спортивной фигурой
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста "Бумбокс" загипнотизировала спортивной фигурой
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
Видео
Все видео
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
С Tayanna, Jerry Heil и экс-участницей "ВИА Гры" - инфлюенсер выпустила новогодний гимн
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
"Баста = Путин": фанатов российского рэппера в Киеве встречали коридором позора
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Экс-подопечная Monatik выпустила первый трек после прекращения сотрудничества с артистом
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
Navka в новом альбоме продемонстрировала рождественские мотивы в современном обрамлении
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
"А я закохана знов" - солистка Kazka с партнером по "Танцях із зірками" сыграли пару
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1620
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1062
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 477
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 882
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 14:39

В таиландском отпуске. Жена экс-нардепа продемонстрировала подтянутое тело в бикини.
7

  Комментировать

Модель Юлиана Дементьева поразила подписчиков фигурой в купальнике. Жена бизнесмена и бывшего нардепа Вячеслава Константиновского проводит отпуск в Таиланде.

Продемонстрировала спортивную фигуру в бикини. Фотосессию устроила на пляже. Кадрами поделилась в Instagram.

На отдыхе Дементьева не только фотографируется. Также модель показывала, как тренируется и знакомится с "местными жителями" - варанами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Худая и нервная" Полякова в секси-боди и топлесс от супермоделей - что публикуют звезды в сети

Модель Юлиана Дементьева похвасталась подтянутой фигурой
Фото: instagram.com/yulianadementyeva
Модель Юлиана Дементьева похвасталась подтянутой фигурой
Модель Юлиана Дементьева похвасталась подтянутой фигурой
Модель Юлиана Дементьева похвасталась подтянутой фигурой
Модель Юлиана Дементьева похвасталась подтянутой фигурой

Дементьева делится в сети не только пикантными фотографиями, но и тренировками и правилами питания. На фотографии она в раздельном купальнике интересного фасона. Ее сфотографировали во время прыжка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В таиландском отпуске. Жена экс-нардепа продемонстрировала подтянутое тело в бикини.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11952
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 11466
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
В Украине женщин ряда профессий будут ставить на военный учет: перечень специальностей
10
 Просмотров: 9459
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8874
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко 3 Просмотров: 5985
Знаменитости
Пытался задушить любимую: звезду "Один дома" обвинили в домашнем насилии
Пытался задушить любимую: звезду "Один дома" обвинили в домашнем насилии
5
 Просмотров: 702
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
Николь Кидман в топе и юбке с соблазнительным разрезом позировала для зимней обложки
10
 Просмотров: 1251
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста "Бумбокс" загипнотизировала спортивной фигурой
В леопардовом монокини: экс-любимая солиста "Бумбокс" загипнотизировала спортивной фигурой
5
 Просмотров: 1143
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
Секс в душе и кальсоны зимой: собрали интересные факты о женщинах и мужчинах в процентах
6
 Просмотров: 1017
Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом
Разведенная Саша Бо показала фото с новым бойфрендом-стоматологом
5
 Просмотров: 1872
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
5
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
Голосов: 44040
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть