В Скадовске определили обладателя гран-при "Черноморских Игр"

29 июля завершился самый известный и самый масштабный детский фестиваль в Украине – "Черноморские Игры", который традиционно проводят в Скадовске.

В этом году стать зрителями фестиваля смогли даже те, кто не был в это время в Скадовске. На протяжении всех фестивальных дней осуществлялись прямые включения и телетрансляция на канале М1 и интернет-трансляция "Черноморских Игр". Также в течение фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали социальные сети обо всех интересных событиях.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"

Для конкурсантов, их родителей и преподавателей работал дискуссионный клуб, в котором своим опытом делились продюсер Елена Мозговая, директор музыкальной школы А+, преподаватель вокала Алена Савинова, автор и исполнитель, актер Сергей Бабкин.

На протяжении всех этапов фестиваля членами жюри были: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор), Алена Савинова (директор музыкальной школы А+, преподаватель вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринна (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор "Хит Fm"), Роман Муха (продюсер телеканала М2), а также звездные гости - Надежда Дорофеева, Сергей Бабкин, Monatik, NK|Настя Каменских.

"Спасибо Николаю Баграеву за то, что продолжает историю "Черноморских Игр". Они являются очень важными для нашей страны, ведь это – самый честный фестиваль, на котором участников оценивают по важнейшим критериям, – таланту и уровню подготовки", - прокомментировала обладательница гран-при "Черноморских Игр" 2004 - NK/ Настя Каменских.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"

Все суперфиналисты "Черноморских Игр 2018" награждены отличием фестиваля - "Золотым дельфином" и специальными призами от членов жюри и партнеров Фестиваля: Евгений Рищук подарил гироскутер, Карл Стурен - путевку на двоих в Швецию, Валентин Коваль - модный гаджет, Виталий Дроздов - профессиональный микрофон от "Хит FM", Натела Чхартишвили-Зацаринна - билеты в звездный партер на церемонию премии М1 Awards, Burisma Group отметила лучшую авторскую украинскую песню, Роман Муха - запись песни в студии М1/М2, Руслан Квинта подарил аранжировку песни.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"

Итак, по результатам голосования всех членов жюри наивысшую награду фестиваля - гран-при вокального конкурса получила Иващенко Элина с песней "Listen", 16 лет, г. Бровары.

"Я очень благодарна членам жюри! Для меня это очень важно! Спасибо зрителям за такую поддержку, спасибо "Черноморским Играм" за существование. Такие фестивали должны быть в Украине. Я горжусь, что этот праздник проходит именно здесь. Слава Украине!"

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"

Решение жюри прокомментировал его председатель Валентин Коваль:

"У нас с самого начала, с первых фестивалей главное - это умение ребенка петь. Это должен быть, в первую очередь, вокальный талант, а уже потом - может касаться сценического движения, костюмов или даже песни, потому что для меня, как для обычного человека, важны хитовость и нехитовость песни, но как для профессионала, этот критерий не имеет смысла, потому что я понимаю, если человек поет, со временем придет хитовая песня, успех и так далее. Потому что если ребенок взял суперхит, а поет неискренне, нечисто, заучено, механически, то артиста из этого ребенка не будет. Всегда на первом месте стояли вокальные данные"!

Вручая гран-при "Черноморских Игр 2018", основатель фестиваля Николай Баграев сказал:

"Фестиваль "Черноморские Игры" проводится не только для того, чтобы определить победителя. Мы пытаемся помочь детям с выбором их творческого направления. Они попадают в среду специалистов, где можно получить полезный совет, набраться опыта и попробовать покорить многотысячную аудиторию. Важно, чтобы каждый ребенок понял, что сцена – это его призвание и что успех зависит не только от его личного таланта, но и от труда многих людей. Уверен, что опыт участия в "Черноморских Играх" поможет каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал".

Также победительница получила специальный приз от председателя Украинского Культурного Фонда, жены президента Украины Марины Порошенко. Во время гала-концерта фестиваля прошлогодняя обладательница 1-го места в категории "Народное пение" Вероника Морская исполнила песню "Човен", которую ей подарил Руслан Квинта. Обещание, которое он сделал в прошлом году со сцены "Черноморских Игр", композитор выполнил на все 100%, написав не только музыку, но и слова песни.

Гала-концерт "Черноморских Игр - 2018" открыла новосозданная девичья рок-группа "The Sixsters", барабанщица которой завоевала гран-при на престижном фестивале в Лас-Вегасе.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"

Все три дня фестиваля на главной сцене Скадовска работал "звездный десант". Своими выступлениями детей порадовали их кумиры, большинство из которых в свое время были победителями и лауреатами "Черноморских Игр": Лиза Волощенко – гран-при "Черноморских Игр–2017", Вероника Морская – 1-е место "Черноморских Игр–2017", Ярослав Рогальский – 1-е место "Черноморских Игр–2017", D-SIDE BAND, ALYOSHA, TamerlanАlena (Елена Омаргалиева – 1-е место "Черноморских Игр–2002"), Тина Кароль – лауреат "Черноморских Игр-1999", Michelle Andrade, Артем Пивоваров, Божена Дар, "Время и Стекло" (Надя Дорофеева - 1-е место "Черноморских Игр-2004"), KISHE, NIKITA LOMAKIN, MONATIK, NK/Настя Каменских - гран-при "Черноморских Игр-2004", Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Оля Цибульская.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"

Напомним, что XVI Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" состоялся при поддержке Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценатом Фестиваля выступила Burisma group, Партнером – Благотворительный фонд Евгения Рищука. Эко-энергетика Фестиваля - Vindkraft. Авиаперевозчик Фестиваля - Международные Авиалинии Украины. Медиапартнеры - М1, ХитFM, "Обозреватель.ua", "KOLOBOK.UA". Медицинская помощь – Бориска.

В конкурсном отборе "Черноморских Игр" приняли участие 563 юных исполнителей возрастом от 6 до 16 лет. За три фестивальных дня мероприятия фестиваля посетили более 45 000 зрителей.