В Скадовске определили обладателя гран-при "Черноморских Игр"

 
Ексклюзивы
1/5
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Просмотров: 4320
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
2 Просмотров: 4806
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1386
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 5967
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 9864
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4419
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 909
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1539
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1701
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 16371
Фото
Все фото
8
15
6
27
6
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Рози-Хантингтон Уайтли наведалась в ресторан без белья
Рози-Хантингтон Уайтли наведалась в ресторан без белья
Секс-бомба Вера Брежнева подчеркнула пышный бюст узкой майкой
Секс-бомба Вера Брежнева подчеркнула пышный бюст узкой майкой
Сексапильная жена &quot;Тора&quot; засветила упругие ягодицы в купальнике
Сексапильная жена "Тора" засветила упругие ягодицы в купальнике
Видео
Все видео
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1179
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2619
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 594
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4887
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1071
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 июля 2018
1 Просмотров: 1953
Сказали в церкві
– Не понимаю наездов на православную церковь. Она – единственная каноничная в Украине, – казала Вікторія позаторік. Ходить у ...
понедельник, 30 июля 2018 11:18

В Скадовске определили обладателя гран-при "Черноморских Игр"
6

  Комментировать

29 июля завершился самый известный и самый масштабный детский фестиваль в Украине – "Черноморские Игры", который традиционно проводят в Скадовске.

В этом году стать зрителями фестиваля смогли даже те, кто не был в это время в Скадовске. На протяжении всех фестивальных дней осуществлялись прямые включения и телетрансляция на канале М1 и интернет-трансляция "Черноморских Игр". Также в течение фестиваля работал детский пресс-центр, где юные журналисты оперативно информировали социальные сети обо всех интересных событиях.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"
 

Для конкурсантов, их родителей и преподавателей работал дискуссионный клуб, в котором своим опытом делились продюсер Елена Мозговая, директор музыкальной школы А+, преподаватель вокала Алена Савинова, автор и исполнитель, актер Сергей Бабкин.

На протяжении всех этапов фестиваля членами жюри были: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Руслан Квинта (композитор, музыкальный продюсер), Александр Пономарев (Народный артист Украины, певец, композитор), Алена Савинова (директор музыкальной школы А+, преподаватель вокала), Натела Чхартишвили-Зацаринна (генеральный продюсер канала М1), Елена Мозговая (продюсер), Виталий Дроздов (генеральный директор "Хит Fm"), Роман Муха (продюсер телеканала М2), а также звездные гости - Надежда Дорофеева, Сергей Бабкин, Monatik, NK|Настя Каменских.

"Спасибо Николаю Баграеву за то, что продолжает историю "Черноморских Игр". Они являются очень важными для нашей страны, ведь это – самый честный фестиваль, на котором участников оценивают по важнейшим критериям, – таланту и уровню подготовки", - прокомментировала обладательница гран-при "Черноморских Игр" 2004 - NK/ Настя Каменских.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"
 

Все суперфиналисты "Черноморских Игр 2018" награждены отличием фестиваля - "Золотым дельфином" и специальными призами от членов жюри и партнеров Фестиваля: Евгений Рищук подарил гироскутер, Карл Стурен - путевку на двоих в Швецию, Валентин Коваль - модный гаджет, Виталий Дроздов - профессиональный микрофон от "Хит FM", Натела Чхартишвили-Зацаринна - билеты в звездный партер на церемонию премии М1 Awards, Burisma Group отметила лучшую авторскую украинскую песню, Роман Муха - запись песни в студии М1/М2, Руслан Квинта подарил аранжировку песни.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"
 

Итак, по результатам голосования всех членов жюри наивысшую награду фестиваля - гран-при вокального конкурса получила Иващенко Элина с песней "Listen", 16 лет, г. Бровары.

"Я очень благодарна членам жюри! Для меня это очень важно! Спасибо зрителям за такую поддержку, спасибо "Черноморским Играм" за существование. Такие фестивали должны быть в Украине. Я горжусь, что этот праздник проходит именно здесь. Слава Украине!"

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"
 

Решение жюри прокомментировал его председатель Валентин Коваль:

"У нас с самого начала, с первых фестивалей главное - это умение ребенка петь. Это должен быть, в первую очередь, вокальный талант, а уже потом - может касаться сценического движения, костюмов или даже песни, потому что для меня, как для обычного человека, важны хитовость и нехитовость песни, но как для профессионала, этот критерий не имеет смысла, потому что я понимаю, если человек поет, со временем придет хитовая песня, успех и так далее. Потому что если ребенок взял суперхит, а поет неискренне, нечисто, заучено, механически, то артиста из этого ребенка не будет. Всегда на первом месте стояли вокальные данные"!

Вручая гран-при "Черноморских Игр 2018", основатель фестиваля Николай Баграев сказал:

"Фестиваль "Черноморские Игры" проводится не только для того, чтобы определить победителя. Мы пытаемся помочь детям с выбором их творческого направления. Они попадают в среду специалистов, где можно получить полезный совет, набраться опыта и попробовать покорить многотысячную аудиторию. Важно, чтобы каждый ребенок понял, что сцена – это его призвание и что успех зависит не только от его личного таланта, но и от труда многих людей. Уверен, что опыт участия в "Черноморских Играх" поможет каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал".

Также победительница получила специальный приз от председателя Украинского Культурного Фонда, жены президента Украины Марины Порошенко. Во время гала-концерта фестиваля прошлогодняя обладательница 1-го места в категории "Народное пение" Вероника Морская исполнила песню "Човен", которую ей подарил Руслан Квинта. Обещание, которое он сделал в прошлом году со сцены "Черноморских Игр", композитор выполнил на все 100%, написав не только музыку, но и слова песни.

Гала-концерт "Черноморских Игр - 2018" открыла новосозданная девичья рок-группа "The Sixsters", барабанщица которой завоевала гран-при на престижном фестивале в Лас-Вегасе.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"
 

Все три дня фестиваля на главной сцене Скадовска работал "звездный десант". Своими выступлениями детей порадовали их кумиры, большинство из которых в свое время были победителями и лауреатами "Черноморских Игр": Лиза Волощенко – гран-при "Черноморских Игр–2017", Вероника Морская – 1-е место "Черноморских Игр–2017", Ярослав Рогальский – 1-е место "Черноморских Игр–2017", D-SIDE BAND, ALYOSHA, TamerlanАlena (Елена Омаргалиева – 1-е место "Черноморских Игр–2002"), Тина Кароль – лауреат "Черноморских Игр-1999", Michelle Andrade, Артем Пивоваров, Божена Дар, "Время и Стекло" (Надя Дорофеева - 1-е место "Черноморских Игр-2004"), KISHE, NIKITA LOMAKIN, MONATIK, NK/Настя Каменских - гран-при "Черноморских Игр-2004", Александр Пономарев, Сергей Бабкин, Оля Цибульская.

Автор: Пресс-служба фестиваля "Черноморские игры"
 

Напомним, что XVI Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры" состоялся при поддержке Херсонской областной государственной администрации и Херсонского областного совета. Меценатом Фестиваля выступила Burisma group, Партнером – Благотворительный фонд Евгения Рищука. Эко-энергетика Фестиваля - Vindkraft. Авиаперевозчик Фестиваля - Международные Авиалинии Украины. Медиапартнеры - М1, ХитFM, "Обозреватель.ua", "KOLOBOK.UA". Медицинская помощь – Бориска.

В конкурсном отборе "Черноморских Игр" приняли участие 563 юных исполнителей возрастом от 6 до 16 лет. За три фестивальных дня мероприятия фестиваля посетили более 45 000 зрителей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Скадовске определили обладателя гран-при "Черноморских Игр"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Украинцев внесли в список порабощенных наций

Технология Генри Форда: как стать миллиардером

Министр запретил выдавать учебники на украинском языке

"Подозреваемых пока нет" - заказное убийство украинского добровольца не раскрыто

Главного героя в сериале сыграли 6 актеров: вышла первая серия "Санта Барбары"

Американских матросов с потопленного крейсера съели акулы

В аэропорту задержали главного парламентского "регионала"

Самое читаемое
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
Звездные рестлерши, аппетитные формы которых стали добычей хакеров
7
 1 Просмотров: 73101
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
В Киеве прошел крупнейший Крестный ход в истории Украины
7
 8 Просмотров: 34100
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 33727
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 28463
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
 12 Просмотров: 22199
Больше всего комментируют
22
Не оправдал надежды: Крымский мост показали с высоты птичьего полета
21
В Украине начали продавать авиабилеты в Европу по 400 гривен
12
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
Новинского внесли в базу Миротворца
10
В РФ предложили запретить Украинской ездить в Крым
Голосов: 28561
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua