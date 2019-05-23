В сети появились первые романтические фото Потапа и Каменских

Фото: прес-служба

В сети опубликовали совместные романтические фото певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. Это первые фотографии, на которых пара демонстрирует отношения.

На фото исполнители одеты в повседневную одежду. Вместе играют с собакой певицы Мими. На одном снимке Потап целует свою возлюбленную.

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Пара официально подтвердила, что 23 мая они женятся. Свадьба пройдет в загородном элитном ресторане под Киевом.

Автор: прес-служба Слухи о свадьбе артистов появились 2 недели назад

Настя Каменских и Потап создали дуэт в 2006 году. Вместе выпустили 6 альбомов. Два года назад они объявили о начале сольных проектов. 2014-го стало известно, что Потап развелся с женой Ириной Горовой. У них есть сын 10-летний Андрей.