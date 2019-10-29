В сети появились фото пустующего особняке Заворотнюк

Российские журналисты сделали фото особняка онкобольной Анастасии Заворотнюк в Крекшино.
Снимки появились на сайте издания "Экспресс-газеты".
Сейчас в доме живут мать Заворотнюк и старшая дочь Анна.
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Как пишут российские СМИ, в доме стоит коляска. Комнату со спортзалом не посещали уже давно.
У гаража стоит иномарка, которую Заворотнюк якобы подарила своей матери.
По словам СМИ, особняк Анастасии выглядит запущенным и нежилым.
Давний друг больной раком Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров откровенно рассказал о состоянии российской актрисы.
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