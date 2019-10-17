В семье Ирины Билык случилось горе

Умер отец Ирины Билык Николай Билык. Фото: viva.ua

Украинская певица Ирина Билык сообщила о горе, которое произошло в ее семье - умер отец Николай.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram.

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На видео появились родители Билык. Они обнимались и улыбались на камеру.

"Родиться и пуйти в один день. Я буду скучать, папа", - подписала ролик певица.

Родители Ирины были вместе не один десяток лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna) 15 Окт 2019 в 9:00 PDT

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