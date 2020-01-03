В самом нижнем белье: Рианна показала коллекцию ко Дню влюбленных

Фото: Instagram

Барбадосская певица Рианна представила праздничную коллекцию нижнего белья ко Дню Святого Валентина. Ее создала совместно с дизайнером Адамом Селманом. Несколько фотографий разместили в Instagram-stories бренда звезды SAVAGE X FENTY.

На фото Рианна позирует в блестящем красном комплекте. Образ дополнила такого же цвета чулками и босоножками на высоком каблуке. На плечах имела красный пуховик. Съемка проходила в комнате, полностью декорированной в розовых тонах.

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На одной из фотографий - Рианна вместе с Адамом Селманом. Он оделся в джинсовый костюм.

Автор: Instagram Новую коллекцию Рианна создала вместе с Адамом Селманом

В октябре Рианна объявила о выпуске визуальной автобиографии, которая будет содержать исключительно фотографии. 31-летняя звезда анонсировала проект в Instagram, в котором поделилась некоторыми кадрами с будущей фотокниги.