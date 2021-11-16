В платьях и рваной майке: Гарри Стайлз ошеломил эпатажным фотосетом

Британский певец и актер 27-летний Гарри Стайлз, именуемый иконой гендерно нейтральной моды, снялся в экстравагантных образах. Экс-участник группы One Direction украсил обложку журнала Dazed.

Исполнитель позировал в ярких нарядах от Balenciaga, Gucci, Comme Des Garçons, Prada, Jean Paul Gaultier, Bottega Veneta и других. Предстал перед камерой Рафаэля Паваротти. Во время подготовки к съемке визажист использовал косметику унисекс от бренда Стайлза - Pleasing. Снимками поделилось издание в Instagram.

Фото: Рафаэль Паваротти для издания Dazed

В интервью глянцу певец признался, что не считает себя иконой стиля.

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"Я горжусь тем, что объединяю людей. Люблю на концертах наблюдать, как группа фанатов собирается вместе и при этом они остаются самими собой. Они танцуют так, будто никто не смотрит. Они взаимодействуют и принимают друг друга", - поделился он.

Британский певец и актер 26-летний Гарри Стайлз стал первым мужчиной, который сольно снялся для обложки Vogue за 128-летнюю историю журнала. Автор фотосессии - американский фотограф Тайлер Митчелл.