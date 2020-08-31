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понедельник, 31 августа 2020 15:52

В платье с глубоким декольте: Тина Кароль показала яркий образ
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Певица поражает эффектным образом
Фото: instagram.com/tina_karol
Певица поражает эффектным образом
Певица поражает эффектным образом
Певица поражает эффектным образом
Певица поражает эффектным образом

Певица 35-летняя Тина Кароль опубликовала пикантные фото в Instagram.

На последних снимках артистка поражает откровенным и сексуальным нарядом. Исполнительница соблазнительно позирует в белом платье с глубоким декольте.

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Поклонники Тины Кароль не упустили возможность засыпать певицу комплиментами в комментариях.

Певица Тина Кароль презентовала совместную песню с американским рэпером Snoop Dogg. Танцевальный трек называется Blow your mind.

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