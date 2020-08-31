В платье с глубоким декольте: Тина Кароль показала яркий образ

Певица 35-летняя Тина Кароль опубликовала пикантные фото в Instagram.
На последних снимках артистка поражает откровенным и сексуальным нарядом. Исполнительница соблазнительно позирует в белом платье с глубоким декольте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тина Кароль поразила эффектным образом в платье весом 6 кг
Поклонники Тины Кароль не упустили возможность засыпать певицу комплиментами в комментариях.
Певица Тина Кароль презентовала совместную песню с американским рэпером Snoop Dogg. Танцевальный трек называется Blow your mind.
Комментарии