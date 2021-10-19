В наряде от украинских дизайнеров: Вера Брежнева эротично выгнулась на шаре

Артистка 39-летняя Вера Брежнева порадовала фанов пикантным снимком. Звезда поделилась архивной фотографией из-за того, что "давно не было хороших фото в ленте".

Исполнительница соблазнительно позировала в блестящем наряде украинских брендов: топе от The Coat и юбки от Frolov. Звезда оперлась на шар. В посте под фото в Instagram пожаловалась на самочувствие.

"И когда ты чувствуешь себя переваренным шпинатом, особенно хочется такие фото выставлять. Самомотивация на время акклиматизации", - написала певица.

Фото: instagram.com/ververa

В комментариях фаны выразили восхищение эффектной фотографией.

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"Девушка с другой планеты", "Секси", "Вы волшебная".

Певица Вера Брежнева презентовала видео на песню "Розовый дым". Опубликовали клип на YouTube лейбла Meladze Music.