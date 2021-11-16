В мерцающих образах и с одинаковыми прическами: Синди Кроуфорд с дочерью сияли на мероприятии

Американская топ-модель 55-летняя Синди Кроуфорд вместе с дочерью 20-летней Каей Гербер посетила церемонию награждения премии InStyle Awards 2021.

Звездные модели позировали на красной дорожке в роскошных нарядах. Платья были расшиты паетками и стразами. Образ дополнили волнистыми прическами.

Кроуфорд выбрала образ от бренда Missoni, а Кая – Alexander McQueen.

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Фото: Reuters

Американская модель 55-летняя Синди Кроуфорд показала детский снимок. Звезда опубликовала архивную фотографию в Международный день девушек. Кроуфорд поделилась с подписчиками не только детским фото, но и рассказала, что хотела стать учительницей.