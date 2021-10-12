Красивая с рождения. Синди Кроуфорд показала архивное фото в День девушек

Американская топ-модель 55-летняя Синди Кроуфорд показала детский снимок. Звезда опубликовала архивную фотографию в Международный день девушек.

Фото: instagram.com/cindycrawford

Кроуфорд поделилась с подписчиками в Instagram не только детским фото, но и рассказала, что хотела стать учительницей.

"В Международный день девушек хочу посвятить это девушке, которой я была, и женщине, которой я стала. В детстве хотела быть учительницей, а потом физиком-ядерщиком или первой женщиной-президентом, потому что это были самые высокие должности, которые я могла себе представить. Я знала, что хочу изменить ситуацию. Теперь я знаю, что мы можем влиять, поддерживать и вдохновлять друг друга каждый божий день", - подписала снимок супер-модель.

В комментариях под фото поклонники написали, что Кроуфорд является "настоящим примером для подражания".

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"Спасибо за мотивацию", "Ты всегда меня вдохновляла", "Красивая с момента рождения", "Потрясающая девушка", "Спасибо, что поделились этим фото. Оно прекрасно".

Американская супермодель, телеведущая и актриса 55-летняя Синди Кроуфорд приняла участие в пикантной фотосессии. Звезда стала героиней майского выпуска бразильского Vogue. Кроуфорд впервые появилась на страницах глянца.