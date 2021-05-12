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среда, 12 мая 2021 13:04

55-летняя Синди Кроуфорд позировала без трусов для бразильского Vogue
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Американская супермодель, телеведущая и актриса 55-летняя Синди Кроуфорд приняла участие в пикантной фотосессии. Звезда стала героиней майского выпуска бразильского Vogue.

Кроуфорд впервые появилась на страницах глянца. Фотографиями поделилась в Instagram. Модель позировала в экстравагантных нарядах от Louis Vuitton и Versace. На одном из фото появилась в бюсте со стразами и туфлях на каблуках. Интимное место прикрыла руками. Образ дополнил черный фатин.

Кроуфорд появилась в пикантных образах на страницах глянца
Фото: instagram.com/voguebrasil
Кроуфорд появилась в пикантных образах на страницах глянца
Кроуфорд появилась в пикантных образах на страницах глянца
Кроуфорд появилась в пикантных образах на страницах глянца
Кроуфорд появилась в пикантных образах на страницах глянца

Авторами снимков являются фотографы Луиджи Мурену и Янго Хенце.

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"Мы давно мечтали поработать с Синди. Это первое сотрудничество важно для нас. Мы получили настоящий электрошок. Все казалось таким очевидным, настоящий симбиоз, как будто мы всегда знали друг друга. Нам нравится все в Синди, и мы благодарны за это первое свидание", - написали они в сети.

Дочь американской топ-модели Синди Кроуфорд 19-летняя Кайя Гербер приняла участие в пикантной фотосессии. На серии фотографий звезда появилась только в нижнем белье. На одном из фото позировала в черном комплекте белья.

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