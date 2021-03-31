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среда, 31 марта 2021 17:33

Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
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Модель приняла участие в рекламной кампании для бренда Calvin Klein
Фото: instagram.com/kaiagerber
Модель приняла участие в рекламной кампании для бренда Calvin Klein
Модель приняла участие в рекламной кампании для бренда Calvin Klein
Модель приняла участие в рекламной кампании для бренда Calvin Klein
Модель приняла участие в рекламной кампании для бренда Calvin Klein

Дочь американской топ-модели Синди Кроуфорд 19-летняя Кайя Гербер приняла участие в пикантной фотосессии.

На серии фотографий, опубликованной в Instagram, звезда появилась только в нижнем белье. На одном из фото позировала в черном комплекте нижнего белья, на другом - в белом бюстгальтере. Также ее сняли топлесс.

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Модель снялась в рекламной кампании Calvin Klein. Автором фотографий является Райан Макгинли.

Супер-модель Кайя Гербер рассказала бьюти-секреты. Один из них касается нанесения духов. Модель распыляет их не на кожу, волосы или в воздухе, а на зеркало.

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