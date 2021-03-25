Модель рассказала, почему наносит духи на зеркало

Модель не распыляет их на кожу, волосы или в воздухе, а на зеркало. Фото: pixabay

Супер-модель Кайя Гербер рассказала бьюти-секреты.

Один из них касается нанесения духов, пишет The Washington Post.

Модель распыляет их не на кожу, волосы или в воздухе, а на зеркало.

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"Не знаю, делают ли это другие люди, но мне нравится сначала распылять аромат на зеркало. Таким образом я пальцем контролирую, сколько парфюма и куда хочу нанести в зависимости от моего настроения", - сказала Гербер.

Ее любимый аромат - Daisy от бренда Marc Jacobs Fragrances.

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