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четверг, 25 марта 2021 18:00

Модель рассказала, почему наносит духи на зеркало

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Модель рассказала, почему наносит духи на зеркало
Модель не распыляет их на кожу, волосы или в воздухе, а на зеркало. Фото: pixabay

Супер-модель Кайя Гербер рассказала бьюти-секреты.

Один из них касается нанесения духов, пишет The Washington Post.

Модель распыляет их не на кожу, волосы или в воздухе, а на зеркало.

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"Не знаю, делают ли это другие люди, но мне нравится сначала распылять аромат на зеркало. Таким образом я пальцем контролирую, сколько парфюма и куда хочу нанести в зависимости от моего настроения", - сказала Гербер.

Ее любимый аромат - Daisy от бренда Marc Jacobs Fragrances.

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил духи с запахом барсука. Помог основатель итальянского бренда Xerjoff Серджо Момо.

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