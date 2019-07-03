В латексе и с обнаженной грудью: Полякова взбудоражила сеть новыми сексуальными образами

Украинская певица Оля Полякова взбудоражила сеть новыми образами.
На одном из снимков артистка появилась в облегающем латексном костюме, похвалившись своей роскошной фигурой.
"Нахвалилы вы баб, нахвалилы мне здесь мужиков, и все это на моей странице. Вам не стыдно? Меня кто-нибудь похвалит?" - пошутила Оля в подписи под фото в Facebook.
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А в Instagram звезда выложила видеоселфи в купальнике, где продемонстрировала обнаженную пышную грудь.
Украинская певица Оля Полякова снова потрясла поклонников откровенными фото. Исполнительница повторила легендарную фотографию с голыми ягодицами. И снова разместила сексуальные фотографии в Instagram, на которых она позирует полностью голая, купаясь под пляжным душем в Египте.
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