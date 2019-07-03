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среда, 03 июля 2019 08:40

В латексе и с обнаженной грудью: Полякова взбудоражила сеть новыми сексуальными образами

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Украинская певица Оля Полякова взбудоражила сеть новыми образами.

На одном из снимков артистка появилась в облегающем латексном костюме, похвалившись своей роскошной фигурой.

Автор: facebook.com/polyakovamusic
  Оля Полякова в облегающем латексном костюме похвасталась своей роскошной фигурой
Оля Полякова в облегающем латексном костюме похвасталась своей роскошной фигурой

"Нахвалилы вы баб, нахвалилы мне здесь мужиков, и все это на моей странице. Вам не стыдно? Меня кто-нибудь похвалит?" - пошутила Оля в подписи под фото в Facebook.

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А в Instagram звезда выложила видеоселфи в купальнике, где продемонстрировала обнаженную пышную грудь.

Автор: Скриншот с Instagram Поляковой
  Оля Полякова в видеоселфи позировала без макияжа, демонстрируя обнаженную грудь
Оля Полякова в видеоселфи позировала без макияжа, демонстрируя обнаженную грудь
Автор: Скриншот с Instagram Поляковой
  Оля Полякова в видеоселфи позировала без макияжа, демонстрируя обнаженную грудь
Оля Полякова в видеоселфи позировала без макияжа, демонстрируя обнаженную грудь

Украинская певица Оля Полякова снова потрясла поклонников откровенными фото. Исполнительница повторила легендарную фотографию с голыми ягодицами. И снова разместила сексуальные фотографии в Instagram, на которых она позирует полностью голая, купаясь под пляжным душем в Египте.

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Дата
03
июля

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