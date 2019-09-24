В латексе и с доберманом: Кендалл Дженнер позировала полуголой для фанатов

Американская супермодель и "ангел" Victoria`s Secret Кендалл Дженнер всколыхнула сеть откровенными снимками в латексном боди.

Селфи-фото в зеркало звезда опубликовала в Instagram.

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Автор: @kendalljenner Кендалл Дженнер поделилась соблазнительным фото в сети.

Кендалл появилась в кадре в латексном наряде, с ярким макияжем и собранными волосами. На одном из фото знаменитость позировала с большим черным доберманом.

"Я и мой близнец", - подписала серию фотографий Дженнер.

Фолловеры пришли в восторг от новых снимков супермодели.

"Ты вообще реальна?", "повезло собачке", "слишком горячо", "роскошная фигура".

Автор: @kendalljenner Кендалл Дженнер поделилась соблазнительным фото в сети.

Недавно супермодель Кендалл Дженнер ошеломила сеть обнаженным снимком, который сделала в постели. Откровенное фото из спальни "ангел" Victoria`s Secret разместила в Instagram.