В "Квартале" рассказали, как справляются без Зеленского

Кварталовцы рассказали, как им без Зеленского. Фото: Tabloid

Вскоре в Киеве состоится первый концерт Студии "Квартал 95" без Владимира Зеленского.

Коллеги по студии рассказали, как работают без бывшего лидера, пишет Tabloid.

"Паника уже прошла, поэтому все хорошо. Постановками сейчас руковожу я и Евгений Кошевой, но у нас полное взаимопонимание в коллективе, и каждый имеет право голоса. Сейчас мы переживаем тоску за товарищем, который пошел в политику", - говорит Александр Пикалов.

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"Конечно, немного необычно и безумно не хватает в коллективе этого хриплого голоса. Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек или вырвали часть какого-либо органа... Но мы пытаемся справляться", - рассказывает Степан Казанин.

"Настроение у всех прекрасное, но, конечно, мы скорбим... Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все остро политические темы", - говорит Юрий Корявченков.

"Все дни до момента выхода на сцену я ходил сам не свой. Было ощущение, что от меня реально оторвали какую-то часть тела... Конечно, все это необычно. Но после выхода Владимира мы все еще больше сплотились", - заверил Мика Фаталов.

Совладелец студии "Квартал 95" Борис Шефир считает, что наибольший удар политика украинизации нанесла телерадиопроизводству.