В Instagram показали взрослых сыновей Бритни Спирс

Опубликовали фотографии сыновей певицы 39-летней Бритни Спирс и рэпера 43-летнего Кевина Федерлайна. Дети экс-супругов – 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс – позировали вместе с другом отца Эдди Моралсом.

Мужчина вспомнил, как держал их, когда они были еще младенцами. Фотографии со звездными детьми опубликовал в Instagram.

Фото: instagram.com/emoofficial718

"Во время горя осознание, что у тебя есть семья, вдохновляет жить. Посмотрите на моих "племянников", которые когда-то были меньше, чем мои руки, а теперь выглядят как боги. Люблю вас, братья", – написал Моралс.

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Певица в соцсетях редко показывает фото с сыновьями. Она аргументирует это тем, что ее сыновья уже взрослые, и она не может публиковать их снимки без согласия.

Федерлайн и Спирс познакомились в ночном клубе. Заручились в июле 2004 года: тогда исполнительнице было 22 года, а ему – 26. Свадьбу отгуляли в сентябре того же года. В 2005-м после рождения первого ребенка муж Спирс начал тратить деньги певицы на стриптизерш. Пара была на грани развода, но дала отношениям еще один шанс. После того как появился на свет второй сын в 2006 году, рэпер снова начал развлекаться в ночных клубах. Спирс подала на развод. Во время бракоразводного процесса экс-возлюбленные давали скандальные интервью, в которых поливали друг друга грязью. После развода 2007-го Федерлайн получил опеку над сыновьями, так как Спирс признали недееспособной.