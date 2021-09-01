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среда, 01 сентября 2021 23:46

В гольфах и с сиреневым волосами: Каменских поздравила фанатов с Днем знаний
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Исполнительница Настя Каменских поздравила фанатов с Днем знаний соблазнительным образом
Фото: instagram.com/kamenskux
Исполнительница Настя Каменских поздравила фанатов с Днем знаний соблазнительным образом
Исполнительница Настя Каменских поздравила фанатов с Днем знаний соблазнительным образом
Исполнительница Настя Каменских поздравила фанатов с Днем знаний соблазнительным образом

Певица 34-летняя Настя Каменских решила поздравить поклонников с Днем знаний. Для этого выбрала интересный образ школьницы. Фотографии опубликовала в Instagram.

Звезда показалась с фиолетовыми волосами и в одежде стилизованном под школьную форму. Каменских позировала в плиссированной мини-юбке, белой блузке и жилете. Дополнила образ белыми гольфами.

"С 1 сентября, друзья. Для меня этот день будет связан с самыми теплыми моментами с детства. С трепетом и предвкушением, с началом чего-то нового", - написала певица.

"Хочу пожелать всем школьникам и студентам самого классного, интересного, продуктивного и насыщенного года, наполненного новыми знаниями и важными, приятными моментами. Это будет незабываемое время", - пообещала Каменских.

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Украинская певица 34-летняя Настя Каменских, которая выступает под ником NK, порадовала подписчиков нежным снимком без макияжа и фотошопа. На фото Каменских появилась в джинсовых шортах, черном микро-топе и почти прозрачной майке.

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