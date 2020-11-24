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вторник, 24 ноября 2020 12:22

В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
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Канадская модель и актриса 35-летняя Натали Говро часто позирует в пикантных образах.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, женщина появилась в черно-красном корсете, который удачно подчеркивает прелести женщины. Образ дополнила черными чулками.

Instagram-звезда родом из канадской провинции Онтарио. Говро завоевала популярность благодаря выступлениям в 2008 году на таких показах мод, как Ed Hardy Swimwear и Mayra's Bikinis. Дважды была названа "Солнечной девушкой" газетой Toronto Sun в 2011 году. Позировала для мужского журнала FHM. Также имеет опыт съемок в таких фильмах, как "Секс-гуру" и "Макс Пэйн".

Раскованная блондинка публикует эротические фото
Фото: instagram.com/nataliesng
Раскованная блондинка публикует эротические фото
Раскованная блондинка публикует эротические фото
Раскованная блондинка публикует эротические фото
Раскованная блондинка публикует эротические фото

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Поклонники Натали Говро есть и в Instagram, где публикует жаркие снимки с фотосессий. Признана одной из самых дорогих бикини-моделей: только за 2019 заработала $450 тыс. благодаря модельному бизнесу и различным рекламным кампаниям. С подписчиками делится пикантными фотографиями, на которых позирует в эротических образах или без одежды вообще.

Американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз поразила поклонников новым фото. Фотографию звезда опубликовала в Instagram. На снимке Дита позирует в красном кружевном белье.

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