В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть

Канадская модель и актриса 35-летняя Натали Говро часто позирует в пикантных образах.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, женщина появилась в черно-красном корсете, который удачно подчеркивает прелести женщины. Образ дополнила черными чулками.

Instagram-звезда родом из канадской провинции Онтарио. Говро завоевала популярность благодаря выступлениям в 2008 году на таких показах мод, как Ed Hardy Swimwear и Mayra's Bikinis. Дважды была названа "Солнечной девушкой" газетой Toronto Sun в 2011 году. Позировала для мужского журнала FHM. Также имеет опыт съемок в таких фильмах, как "Секс-гуру" и "Макс Пэйн".

Фото: instagram.com/nataliesng

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Поклонники Натали Говро есть и в Instagram, где публикует жаркие снимки с фотосессий. Признана одной из самых дорогих бикини-моделей: только за 2019 заработала $450 тыс. благодаря модельному бизнесу и различным рекламным кампаниям. С подписчиками делится пикантными фотографиями, на которых позирует в эротических образах или без одежды вообще.

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