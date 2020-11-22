Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть

Американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз поразила своих поклонников новым фото.
Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке Дита позирует в красном кружевном белье. Сексуальный образ дополнила поясом с подвязками и черными чулками. Изюминку добавил красный бант на голове.
Поклонники были в восторге от роскошной фигуры короллевы бурлексу.
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Дита фон Тиз постоянно появляется в списках "самых хорошо одетых знаменитостей" и является частой гостьей на показах мод. Она известна своими бурлескными номерами, поэтому ее называют "королевой бурлеска".
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