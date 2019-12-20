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пятница, 20 декабря 2019 14:24

В День Святого Николая украинские звезды присоединились к благотворительному марафону "Здійсни мрію"
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Студию "Сніданку" посетили фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец MONATIK, блоггер и певица Jerry Heil. Фото: пресс-служба
MONATIK с 10-летней Марией. Фото: пресс-служба
Ведущий Егор Гордеев в Охматдете. Фото: пресс-служба
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Фото: пресс-служба

В День Святого Николая традиционно весь прямой эфир "Сніданку з 1+1" был посвящен благотворительному "Рождественскому марафону", который помогает подопечным социального проекта "Здійсни мрію". Студию "Сніданку" посетили фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец MONATIK, блоггер и певица Jerry Heil.

Ведущей "Рождественского марафона" стала Тина Кароль, которая вместе с Русланом Сеничкиным и куратором проекта "Здійсни мрію" Лидией Таран встречала звездных гостей в студии. Ведущий Егор Гордеев вместе 12-летним актером Евгением Лебедином отправился к детям в Охматдет, чтобы поздравить их с Днем Святого Николая.

"В Охматдете дети четко различают две категории желаний. Первая - это вылечиться, а вторая - это все остальные заветные желания после того, как они победят свои болезни. Ко мне подошел ребенок и сказал: "Я буду космонавтом и полечу на луну". Затем малыш подарил мне рисунок ракеты", - рассказал Гордеев.

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Лидия Таран и Руслан Сеничкин с волшебными палочками в руках во время прямого эфира помогли осуществить заветное желание подопечной проекта "Здійсни мрію" 10-летней Марии. Девочка любит слушать песни MONATIK и мечтала с ним познакомиться.

Во время "Рождественского марафона" MONATIK в прямом эфире стал не только волшебником, уделил время и пообщался с Марией, но также объявил свой лот: билет на один из концертов в новом туре, где победитель сможет выйти на одну сцену с певцом и рассказать о своей мечте миллионной аудитории.

  Ведущий Егор Гордеев в Охматдете. Фото: пресс-служба
Ведущий Егор Гордеев в Охматдете. Фото: пресс-служба

Во время трехчасового праздничного эфира для зрителей пела Jerry Heil, которая подарила проекту "Здійсни мрію" авторскую песню #моядитячамрія. Также представила лот - роль в своем новом клипе.

Группа "Время и Стекло" также объявила лот - приглашение победителя на чаепитие, где он сможет ближе познакомиться с Надеждой Дорофеевой и Позитивом, выпить чаю и весело провести время. Для тех, кто любит более активное времяпрепровождение, Елена Кравец подготовила лот, где она вместе с победителем отправится кататься на коньках. Олег Винник устроит личную встречу. Также в подарок победитель получит 2 билета на его концерт с пропуском на саунд-чек.

Свой лот также представила группа The Hardkiss. Юлия Санина приглашает посетить ее 2-часовой мастер-класс по вокалу, сделать много классных фото и приятно провести время. Юлия ранее уже становилась волшебницей проекта "Здійсни мрію" и выполняла мечту девочки по имени Маруся, которая хотела лично встретиться с певицей.

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"Как оказалось, делать такие подарки - исполнять мечты - возможно, легко и очень приятно. Мы уже давно на связи с Марусей. Я знаю, что она любит фотографировать. Недавно мы отправили ей небольшой подарочек. Но, самое главное, что мы с ней встретились лично. Девочка попала на наш концерт и даже за кулисы. У Маруси есть еще одна мечта, вы можете зайти на сайт "Здійсни мрію" и прочитать о ней - девочка хочет побывать в Шотландии и увидеть пони в свитерах", - прокомментировала Юлия Санина.

  MONATIK с 10-летней Марией. Фото: пресс-служба
MONATIK с 10-летней Марией. Фото: пресс-служба

Участники шоу "Танцы со звездами" - Людмила Барбир и Дмитрий Жук - предоставят лот для любителей танцев. Пара предлагает станцевать и овладеть движениями в стиле контемпорари, который Людмила и Дмитрий выполняли в первом эфире. Свои лоты представило еще много знаменитостей.

Сразу после объявления в прямом эфире лоты появились на официальной странице программы "Сніданку з 1+1" в Facebook. Результаты были объявлены в выпуске ТСН в 19:30. Все средства от торгов на онлайн-аукционе направленные на осуществление желаний участников проекта "Здійсни мрію".

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