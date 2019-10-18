В честь группы Потапа назвали звезду в космосе

В честь украинской группы MOZGI назвали звезду в космосе.
Об этом стало известно сегодня, 18 октября.
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Символично, что звезда появилась в Украинском астрономическом каталоге в день выхода юбилейного 5 альбома группы.
К пятилетию группы бесстрашные украинские космонавты Потап, Позитив, Дядя Вадя и DJ Bloodless отправились в музыкальное приключение на ракете Middle Finger. Middle Finger - многоязычный edm-альбом. В нем 9 треков и 7 скитов.
Украинская группа MOZGI представила саундтрек к фильму "Скажене весілля-2". Песня получила название "СВ2".
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