В бикини посреди пустыни. 50-летняя Наоми Кэмпбелл вызвала ажиотаж

Фото: instagram.com/naomi

Британская топ-модель 50-летняя Наоми Кэмпбелл поразила фанатов новой порцией фотографий.

На серии снимков, опубликованных в Instagram, звезда позировала в черно-белом бикини с животным принтом и парео. Модель становилась в разные позы, щеголяя подтянутой фигурой.

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"Больше любви к земле", - подписала женщина фотографии.

Британская супермодель 50-летняя Наоми Кэмпбелл подала иск на экс-возлюбленного - российского миллиардера 57-летнего Владислава Доронина. Об этом сообщает New York Post.