В бикини и эротическом белье: сексапильная рестлерша показала фото с медового месяца

Бывшая королева реслинга Барбара Бланк, которая выступала под псевдонимом Келли Келли, две недели назад вышла замуж и провела медовый месяц в Коста-Рике.

Кадрами с отдыха блондинка с шикарным телом поделилась в Instagram. На фото Барби позирует как сама, так и с любимым. Бывшая чемпионка федерации рестлинга WWE выбрала себе в мужья бизнесмена и тренера Джо Кобу, который также профессиональный бодибилдер и пауэрлифтер. Поэтому помогает любимой держать себя в прекрасной форме. Кстати, до реслинга Барби занималась гимнастикой и чирлидингом, что потом помогло ей в ринге.

Фото: instagram.com/thebarbieblank

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Келли Келли познакомилась с Кобой на выставке собак в Нью-Йорке и влюбились с первого взгляда. Прошлым летом Коба предложил рестлерше выйти замуж на склоне Калифорнии.

Для Барби это уже второй брак. Она познакомилась с хоккеистом Шелдоном Суреем. Они решили пожениться в Мексике 27 февраля 2016-го, но через год расстались. Женщина считала, что через брак страдала ее карьера.

Бланк решила бросить WWE из-за травм шеи и стать моделью. В свое время она также изучала журналистику. Также участвовала в реалити-шоу.

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