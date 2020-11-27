В бикини: датская топ-модель показала жаркие снимки с отдыха

Фото: instagram.com/josephineskriver

"Ангел" Victoria's Secret 27-летняя Жозефин Скривер поделилась красочными фотографиями из отпуска. Модель отправилась на отдых в Мексику.

На серии пикантных снимков, опубликованных в Instagram, звезда позирует в оранжевом купальнике. Устроила фотосессию на территории отеля среди пальм.

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"Есть кто-нибудь из Мексики? Это одно из моих самых любимых мест", - поделилась с подписчиками топ-модель.

Датская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret 27-летняя Жозефин Скривер похвасталась аппетитными ягодицами. Она поделилась в Instagram откровенным снимком. На нем Скривер позирует в черных стрингах, щеголяя упругими прелестями. Из одежды на ней - джинсовая куртка и бейсболка.