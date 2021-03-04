Уже история. Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Назвали основные ошибки правительства в лечении коронавируса
Просмотров: 90
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
1 Просмотров: 2169
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
Просмотров: 459
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1252
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1494
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1557
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5832
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1962
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1809
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2286
Фото
Все фото
5
5
5
6
6
Девушка-пастор примет участие в конкурсе ягодиц
Девушка-пастор примет участие в конкурсе ягодиц
Иван Дорн спал на кровати португальского короля
Иван Дорн спал на кровати португальского короля
&quot;Плохая и свободная&quot; Рианна эротично изгибалась в нижнем белье
"Плохая и свободная" Рианна эротично изгибалась в нижнем белье
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Экс-участница &quot;ВИА Гры&quot; поразила сексуальным фотосетом
Экс-участница "ВИА Гры" поразила сексуальным фотосетом
Видео
Все видео
Уже история. Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования
Уже история. Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования
Прощай, Амур. Участница "Х-фактора" представила клип на дебютную песню
Прощай, Амур. Участница "Х-фактора" представила клип на дебютную песню
Украинский drill-артист презентовал клип о гомофобии
Украинский drill-артист презентовал клип о гомофобии
"Обійми - гарячі. Нам краще мовчати". The Hardkiss выпустила клип на саундтрек к фильму
"Обійми - гарячі. Нам краще мовчати". The Hardkiss выпустила клип на саундтрек к фильму
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
Интервью
1/5
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Полная ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском
Просмотров: 225
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 882
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 594
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 351
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1863
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 963
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
четверг, 04 марта 2021 10:30

Уже история. Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования

  Комментировать
Уже история. Группа &quot;НеАнгелы&quot; распалась после 15 лет существования
Каминская отметила, что группа - это уже история. Фото: instagram.com/babaslavka

Артистка Слава Каминская, участница дуэта "НеАнгелы", сообщила о том, что группа прекращает существование. Об этом она заявила в Instagram.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и ПМС, во время 2 беременностей - мы всегда были вместе. Это были прекрасные, но иногда такие же сложные 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток - все на двоих", - написала певица.

Она отметила, что группа - это уже история.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа YUKO прекратила существование

"Мне не нравится слово "распались", мы с Викторией Смеюхой связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь. Из песни слов не выкинешь, "Роман" не пропадет с плейлистов тысячи людей. Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти года. Спасибо Юрию Никитину (продюсеру. - Gazeta.ua) за то, что 15 лет назад поверил в мой талант и дал шанс показать себя на большой сцене. Не прощаемся", - добавила Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Группа "НеАнгелы" была создана 16 июля 2006 года. Солистками были Слава Каминская и Виктория Смеюха, которые исполняли песни на русском языке. Проект был создан продюсером Юрием Никитиным.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уже история. Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
марта

Микрофон продали за 1 млн 392 тыс. грн

"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах

Концерты The Beatles пикетировали члены Ку-клукс-клана

Зеленский потерял "своего человека": генпрокурора отправили в отставку

Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой

Самое читаемое
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
Австралийская модель блеснула голым телом на обложке Playboy
10
 Просмотров: 17586
На границе завернули заслуженную артистку России
На границе завернули заслуженную артистку России Просмотров: 10746
&quot;Сплошные правила и запреты&quot;. Украинка работала домработницей в Индии
"Сплошные правила и запреты". Украинка работала домработницей в Индии
6
 Просмотров: 9396
Ведущий ошеломил фанатов новостью о &quot;неприлично частых встречах&quot; с Тиной Кароль
Ведущий ошеломил фанатов новостью о "неприлично частых встречах" с Тиной Кароль
 Просмотров: 8577
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов
Мужчина висел на сухой ветке, женщина лежала под деревом: во дворе нашли тела супругов Просмотров: 6741
Знаменитости
Звезда сериала "Школа" игриво позировала на кровати и ошеломила признанием
Звезда сериала "Школа" игриво позировала на кровати и ошеломила признанием Просмотров: 1242
Девушка-пастор примет участие в конкурсе ягодиц
Девушка-пастор примет участие в конкурсе ягодиц
5
 1 Просмотров: 1800
Ким Кардашян уснула в кресле стилиста с открытым ртом
Ким Кардашян уснула в кресле стилиста с открытым ртом Просмотров: 756
Иван Дорн спал на кровати португальского короля
Иван Дорн спал на кровати португальского короля
5
 Просмотров: 135
Прощай, Амур. Участница "Х-фактора" представила клип на дебютную песню
Прощай, Амур. Участница "Х-фактора" представила клип на дебютную песню
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
4
Поплавский в рокерском стиле презентовал клип на песню "Далі буде"
3
Зеленский вакцинировался от коронавируса
3
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
2
Зеленский может создать новую партию
2
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 42663
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть