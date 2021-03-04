Уже история. Группа "НеАнгелы" распалась после 15 лет существования

Каминская отметила, что группа - это уже история. Фото: instagram.com/babaslavka

Артистка Слава Каминская, участница дуэта "НеАнгелы", сообщила о том, что группа прекращает существование. Об этом она заявила в Instagram.

"В горе и в радости, на свадьбах и разводах, в эйфории и ПМС, во время 2 беременностей - мы всегда были вместе. Это были прекрасные, но иногда такие же сложные 5475 дней. 15 лет, 5 альбомов, более 20 клипов, куча номинаций и статуэток - все на двоих", - написала певица.

Она отметила, что группа - это уже история.

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"Мне не нравится слово "распались", мы с Викторией Смеюхой связаны навсегда, просто дальше мы идем порознь. Из песни слов не выкинешь, "Роман" не пропадет с плейлистов тысячи людей. Спасибо всем, кто был с нами рядом все эти года. Спасибо Юрию Никитину (продюсеру. - Gazeta.ua) за то, что 15 лет назад поверил в мой талант и дал шанс показать себя на большой сцене. Не прощаемся", - добавила Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Группа "НеАнгелы" была создана 16 июля 2006 года. Солистками были Слава Каминская и Виктория Смеюха, которые исполняли песни на русском языке. Проект был создан продюсером Юрием Никитиным.