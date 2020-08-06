Утонуть друг в друге: группа "Маха" презентовала сексуальный клип

"На глибинi" - легкая песня, которая настраивает на летнее настроение. Фото: предоставлено пиар-агентом группы

Группа "Маха" презентовал новый летний клип на песню "На глубине".

"На глубине" - легкая песня, которая настраивает на летнее настроение. Авторами слов и музыки выступили музыканты группы совместно с саунд-продюсером студии "Maha music" Николаем Остапенко.

"В это сложное время каждый эмоционально истощен. Этой песней мы хотим, чтобы каждый вспомнил свои самые яркие моменты. Отверг все мысли о депрессии, зарядился положительными эмоциями и мыслями о летнем отдыхе. Даже ванна с холодной водой и вкусным коктейлем в руках может подарить нам ощущение морских волн, если мы этого захотим," - рассказывает фронтвумен группы Марина Остапенко.

Группа постоянно в творческом процессе и создает большое количество материала, который в конце этого года войдет в их новый мини-альбом.

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Как отмечают музыканты, "Маха" - это группа, легко миксует стиле, свободно мыслит и дает возможность для сверхзвукового полета фантазии в мире музыки.

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