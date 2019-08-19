"Уроды шоубизнеса" - российские исполнители незаконно приехали в оккупированный Крым за украинским вином

Фото: KrimRt

Звезды российского шоубиза Валерия, Иосиф Пригожин, Наташа Королева, Игорь Николаев, Стас Михайлов и Александр Маршал незаконно посетили территорию оккупированного Крыма.

О нарушении границ сообщила в Twitter страница с ником RoksolanaToday&Крым.

"Выпить на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли российские звезды - отборная стая крымнашных певцов", - сообщили в соцсети и добавили иллюстративные фото оккупантов.

На снимках российские селебритис позировали все вместе и выбирали вино. Дирекция завода не стала скрывать, что знаменитости приехали "на экскурсию".

Экскурсию на винзаводе для российских исполнителей проводила гендиректор предприятия Янина Павленко. По ней Генпрокуратура Украины в 2016 году открыла уголовное дело по дегустации коллекционного вина во время приезда на оккупированный полуостров экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.

Пользователи сети не подбирали ласковых слов в отношении российских исполнителей.

"Вся скот*база собралась", "цирк уродов", "позорные артисты", "эти с* ки еще заплатят", "уроды шоубизнеса".

Скандальная певица Таисия Повалий решила заступиться за себя через негатив, который получила в связи с планированием первого концерта в Украине за последние 5 лет. Женщина не понимает, почему не может выступать в Украине.