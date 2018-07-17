"Уроды. Их надо уничтожать "- Ада Роговцева о встрече с Путиным

Автор: Сегодня Ада Роговцева вспомнила как обедала с Путиным

Известная украинская актриса и Герой Украины Ада Роговцева вспомнила, как 10 лет назад пришлось пообедать за одним столом с президентом России Владимиром Путиным.

Эта встреча состоялась в Украине во время президентства Леонида Кучмы, пишет Сегодня.Lifestyle.

"Я ему тогда уже все сказала. До сих пор не ясно, с чего вдруг заявил, мол, в Украине же єсть такая артистка, Роговцева, буду с ней на обеде сидеть. И мы с ним обедали. Говорили. И тогда я ему прочитала Цветаеву: "Если душа родилась крылатой - что ей хоромы и что ей хаты! Что Чингисхан ей - и - Орда! Два на миру у меня врага, два близнеца, неразрывно-слитых: голод голодных ..." и здесь, взглянув на Путина - "... и сытость сытых". Потому что обед был хороший. Сытость сытых. Не помню, что там произошло дальше, но он читал Шевченко. Когда же вот началась эта большая беда, я первым делом обратилась к нему. Напомнила и Цветаеву, и Шевченко. Говорю: "Что это было? Фальшь, раз вы Шевченко знаете и на землю мою посягнули". Как-то так. Вот это я бы ему и повторила", - вспомнила Ада Роговцева.

Таких людей как Путин, надо уничтожать, считает Роговцева.

"Ну вы же видели, как Гитлера анализируют? Ну вот разве можно его анализировать? Так и Путина. Как проанализируешь диктатора? Человека, который решил, что он выше Бога, он может убивать, управлять, кроить земли и народы. Что это за люди? Уроды. А как с ними? Мне кажется, их нужно уничтожать", - подытожила артистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это страшные пытки" - актриса рассказала о состоянии Олега Сенцова

9 июля на открытии Одесского международного кинофестиваля Ада Роговцева получила "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. Среди наиболее ожидаемых гостей на красной дорожке была и актриса Ада Роговцева. Знаменитость бодрым шагом прошла в театр. Охотно позировала перед камерами папарацци.