Умерла Уна Стаббс, сыгравшая в сериале "Шерлок"

Уна Стаббс, которая сыграла миссис Хадсон в сериале "Шерлок", умерла после болезни. Фото: livelib.ru

Умерла актриса Уна Стаббс, которая сыграла миссис Хадсон в сериале "Шерлок" с Бенедикт Камбербэтчем и Мартином Фрименом в главных ролях.

Женщине было 85 лет. Последние часы провела в окружении семьи в Шотландии. До этого несколько месяцев болела.

Стаббс работала актрисой в Британии более 50 лет. За свою карьеру снялась в нескольких сверхпопулярных ситкомах, включая сериал Fawlty Towers. Прославилась и как регулярная участница телешоу.

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Создатель "Шерлока" Стивен Моффат назвал Стаббс "самой красивой девушкой Бейкер-Стрит".

Сегодня ночью умер последний внук украинского писателя Ивана Франко - Роланд Франко. Ему было 89 лет. Роланд Франко - украинский ученый-инженер, дипломат, общественный деятель. В 1993-1996 годах по приглашению Министерства иностранных дел Украины находился на дипломатической службе, был советником по науке в посольстве Украины в Великобритании.