Умер украинский дизайнер

Фото: Скриншот из программы ЖВЛ

На 48-м году жизни скончался украинский модельер Сергей Ермаков.

Об этом сообщила близкая подруга модельера Светлана Вольнова на своей странице в Facebook.

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш талантливый дизайнер Сергей Ермаков, мой дорогой друг. 20 января солнечным утром, простите, больше писать не могу - слишком больно", - написала Вольнова, муза Ермакова.

С детства Сергей Ермаков страдал от сахарного диабета и был практически слепой почти всю жизнь. Подробности и обстоятельства смерти дизайнера не известны.

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Несколько интересных фактов о модельере:

- первое свое платье Ермаков смоделировал для своей матери в 7-м классе. Он сшил его из белого атласа и зеленого бархата;

- политики и звезды покупали у него платья, когда Сергею было 24 года;

- его работы высоко оценили дизайнеры Жан Поль Готье, Вячеслав Зайцев и Пако Рабан;

- для клиентки из Нью-Йорка Ермаков пошил пальто из горностая стоимостью $70 тыс.

Модельер видел только на 5%, однако считается самым дорогим в Украине. Его одежду любили Светлана Лобода, Надежда Мейхер, Даша Астафьева, Камалия.