Умер популярный чешский певец Карел Готт

Умер чешский певец Карел Готт в Праге. Фото: fakty.ua

Сегодня в Праге около полуночи скончался чешский певец Карел Готт.

Ему было 80 лет, пишет dsnews.ua.

Причина смерти неизвестна. Певец болел лейкемией и лечился в пражской клинике.

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"С глубокой скорбью в сердце сообщаю, что мой любимый муж Карел Готт оставил нас вчера незадолго до полуночи после тяжелой и продолжительной болезни. Он пошел в спокойном сне, в кругу семьи", - говорит Ивана, вдова певца.

Готт начал карьеру в 1950-х. Его считали самым популярным певцом Чехии.

Называли чешский соловьем и королем поп-музыки.

Карел Готт в 68 лет в 4-й раз стал отцом. Его жена, младшая на 36 лет Ивана Махачкова, родила вторую дочь.