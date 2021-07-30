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пятница, 30 июля 2021 13:23

Юлия Санина поделилась нежными кадрами из семейного фотосета
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Фронтвумен группы The Hardkiss 30-летняя Юлия Санина опубликовала нежные фото. Вместе с мужем 37-летним Валерием Бебко и сыном Даниилом приняла участие в чувственной фотосессии.

Звезда показала снимки в Instagram. На фото позировала в темно-бежевом платье. Ее любимый появился в темно-синем костюме, а сын - в голубом.

"Наша нежность", - лаконично подписала артистка фотографии.

Автором снимков является фотограф Владлен Лысенко.

Юлия Санина показала кадры с чувственной семейной фотосессии. На снимках звезда позировала с любимым Валерием Бебком и сыном Даниилом
Фото: instagram.com/the_hardkiss
Юлия Санина показала кадры с чувственной семейной фотосессии. На снимках звезда позировала с любимым Валерием Бебком и сыном Даниилом
Юлия Санина показала кадры с чувственной семейной фотосессии. На снимках звезда позировала с любимым Валерием Бебком и сыном Даниилом
Юлия Санина показала кадры с чувственной семейной фотосессии. На снимках звезда позировала с любимым Валерием Бебком и сыном Даниилом
Юлия Санина показала кадры с чувственной семейной фотосессии. На снимках звезда позировала с любимым Валерием Бебком и сыном Даниилом

В комментариях пользователи сети засыпали знаменитость комплиментами.

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"Как же это чувственно. До мурашек по телу", "Фотограф невероятно талантлив. Ваши любовь и нежность выходят за пределы вселенной", "Красиво и нежно".

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина отдыхала вместе с мужем и сыном в Египте. Впрочем, как сообщила знаменитость в фотоблоге, поездка стала худшей из всех. Артистка отметила, что обычно ей везет на удачные путешествия, но не в этот раз.

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Дата
30
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