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пятница, 19 февраля 2021 08:35

Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
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Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников не только спортивными достижениями, но и откровенными фото.

Спортсменка имеет более 4,7 тыс. подписчиков в Instagram и поделилась очередной порцией красивых кадров, на которых демонстрирует безупречную фигуру.

Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников откровенными фото
Фото: instagram.com/ludochka_osachuk
Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников откровенными фото
Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников откровенными фото
Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников откровенными фото
Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников откровенными фото

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Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка Волынь-Университет-ОДЮСШ. С ней она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, и дважды - "бронзу".

Легкоатлетка 25-летняя Марина Бех-Романчук, которую признали лучшей спортсменкой Украины в 2020 году, радует поклонников горячими кадрами. Так недавно прыгунья в длину выложила в Instagram снимок в купальнике, на котором она позирует спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы и безупречную фигуру.

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19
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