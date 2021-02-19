Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой

Одна из самых красивых волейболисток Украины 23-летняя Людмила Осачук радует поклонников не только спортивными достижениями, но и откровенными фото.

Спортсменка имеет более 4,7 тыс. подписчиков в Instagram и поделилась очередной порцией красивых кадров, на которых демонстрирует безупречную фигуру.

Фото: instagram.com/ludochka_osachuk

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Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка Волынь-Университет-ОДЮСШ. С ней она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, и дважды - "бронзу".

Легкоатлетка 25-летняя Марина Бех-Романчук, которую признали лучшей спортсменкой Украины в 2020 году, радует поклонников горячими кадрами. Так недавно прыгунья в длину выложила в Instagram снимок в купальнике, на котором она позирует спиной к камере, демонстрируя упругие ягодицы и безупречную фигуру.