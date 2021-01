Украинский артист создал песню вместе с битмейкером Великобритании

Артист поделился деталями видео к песне. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Sysuev представил чувственную композицию Kiss me with your voice. Создал сингл вместе с одним из лучших битмейкеров Великобритании Xvr Blck.

Артист поделился деталями видео к песне.

"Такси в городе - это как перерыв, отправная точка, что открывает перспективу уединения в себе. Главная героиня дрейфует, фантазируя, а вода в такси погружает ее в "запредельное" состояние, которое не является ее повседневной жизнью. Вода превращается в пляж, таинственный остров, морской берег. Другая героиня, девушка на пляже - это другая жизнь. История разделена на 2 части. Это яркая фантазия, заряженная музыкой, придает особый колорит. Беззаботное море идет в отрывистый темп, заходит в лес, где музыкальная дробь превращает бурные эмоции в движение. В один момент солнце скрывается, цвета касаются платьев и становятся тропически жаркими", - рассказал Sysuev.

Sysuev представил 2-ую совместную работу с рэпером Чакир - песню "Час Іти". Песня настраивает на осеннее настроение. Sysuev постоянно ищет свой саунд на стыке жанров R&B и Hip-Hop.