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воскресенье, 09 мая 2021 14:33

Украинские звезды поделились праздничными фото с матерями
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Телеведущий Григорий Решетник с мамой
Фото: Фото со страницы звезды в Facebook
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Сегодня во многих странах мира отмечают День матери.

По этому случаю украинские знаменитости публикуют в соцсетях фото своих мам.

Некоторые из звезд показывает своих детей.

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Они пишут трогательные поздравления и пожелания для матерей. Также часто вспоминают самые трогательные моменты в жизни.

"С Днем Матери всех, чье главное имя" мама ". Мама умеет все на свете - и собрать любой конструктор, и разрулить сложную логистику, и сказать вовремя нужные слова, или вовремя уметь промолчать, мама обнимет и успокоит, и все быстро встанет на свои места. Я желаю всем мамам сил, выдержки и вдохновения, а еще больших радостей от всех достижений наших детей ", - поделилась ведущая Катя Осадчая.

Считают, что традиция всемирного празднования Дня матери зародилась в США накануне Первой мировой войны. Но идея появилась еще раньше и принадлежит американской пацифистци Джулии Уорд. В 1870-х она собирала в Бостоне массовые митинги по этому поводу, но власть не обращала на них внимания. Отмечать его официально в Украине начали с 1999 года.

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