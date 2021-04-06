Украинские исполнители в новой песне рассказали о Dancing love

Aina Vilberh и Jezusman представили песню Dancing love. Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Артисты Aina Vilberh и Jezusman презентовали совместную композицию Dancing love. История создания песни - это реальные кадры из жизни. Певцы адресуют сингл тем, кто разочаровался в любви и кому суждено было влюбиться снова.

"В мире, где вместо розовых облаков мы часто наступаем на шипы, нам остается только музыка, идеальная вакцина для рожденных петь свою жизнь и творить искусство на сцене, как противоядие от злых языков и заядлых пессимистов. Мы отличаемся от фейерверка тем, что не гаснем , мы не похожи на ярко сияющие спички.

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Каждый делает свое дело. Наш союз - не притча о дерущихся собаках. Эта песня о каждом из нас. Наш месседж тем, кто умеет в реальном мире нестандартно мыслить, используя свои таланты и креативный подход во всем, к чему он прикасается. Бейте посуду, если вы злитесь. Целуйтесь на улице, если вам этого хочется", - отметили исполнители.

Исполнительница Navka выпустила песню "Весна-чарівниця" и клип к ней. Опубликовала на официальном YouTube-канале.