Украинская теннисистка взволновала пикантным фото

Украинская теннисистка Ольга Янчук опубликовала в Instagram соблазнительный снимок.

Спортсменка снялась обнаженной, прикрыв интимные места ветвями орхидей.

В ноябре прошлого года она родила сына от футболиста киевского Динамо, люксембуржца Жерсона Родригеша. Мальчика назвали Жерсон Джуниор.

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Ольга быстро вернулась в форму и часто радует поклонников откровенными кадрами.

Американская фитнес-модель 32-летняя Хоуп Билл, которую в сети называют Мисс идеальная грудь, не только регулярно поражает поклонников откровенными снимками, но мотивирует женщин заниматься спортом и показывает простые физические упражнения. Этой информацией делится в Instagram.