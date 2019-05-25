Украинская телеведущая Маша Ефросинина празднует 40-летие

Фото: m.clutch.ua

Машу Ефросинину трудно назвать просто телеведущей, ведь она еще и бизнесвумен, актриса, меценат, влогер, а с недавних пор - основательница одежды "Mashsh".

Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых - пишут 24 Новини.

Она с легкостью все объединяет и для многих является объектом для подражания.

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Важнейшие правила жизни Маши Ефросининой

Воспитание детей

"Научитесь избегать слов "запрещаю". Лучше объясните, почему нельзя делать то, что вы называете этим тоталитарным словом. Если у вас не будет в семье таких слов, ваши отношения с детьми будут спокойнее.Тактильные ощущения - это то, к чему детей с детства надо приучать. Показывайте, как вы их любите: обнимайте, целуйте, ведь это совсем не стыдно делать, но и полезно.Позволяйте детям принимать самостоятельные решения.Если мои дети сталкиваются с трудностями, мы с мужем всегда призываем их к тому, чтобы они приняли решение самостоятельно"- говорит Ефросинина.

Не используйте насилия к детям.

"Я не бью своих детей, ни хлопаю, ни замахую, не угрожаю", - отметила Ефросинина.

Любой вид насилия - это агрессия. Очень часто мы наблюдаем за тем, как дети могут хлопнуть, если ребенок себя плохо ведет. Телеведущая советует родителям избавиться такого поведения.

У ваших детей должно бить свое пространство.За утверждением психологов, они имеют право проводить свое время в одиночестве столько, сколько захотят.

Семья для Ефросининой - целая вселенная. Ее муж для нее - лучшая опора и крепкое плечо, а дети - то, ради чего хочется возвращаться домой.

Преодоление стресса

Если вам плохо - уйдите с друзьями или с любимым человеком в кино. По словам Ефросининой, кино для нее приравнивается к медитации. Просмотр фильма переносит ее в другой мир, помогает снять напряжение и улучшить настроение.

"Занимайтесь спортом, когда вам плохо. Спорт всегда помогает привести мысли в порядок и принять правильные решения.Не молчите, если у вас есть проблема, выход из которой вы не можете найти.Не нужно думать, что вы справитесь со всем самостоятельно. Поэтому о своих проблемах следует говорить близким людям. Кроме этого, не следует стесняться обращаться к специалистам, которые помогают преодолеть стресс - отметила Ефросинина.

Правильное питание - залог счастливой жизни

По советам Ефросининой, добавляйте в свое ежедневное меню миндальные орехи. В них содержится много витаминов и полезных элементов. Миндаль еще называют женским, так как от него человек не набирает лишний вес. Однако есть этих орехов нужно не больше, чем помещается в горстку.

Телеведущая не рекомендует есть круассаны, белый хлеб или булочки с начинками, а хлеб, злаки и кашу. Что интересно, нужно это делать в первой половине дня. Конечно, звезда не обходит темы белков, ведь они необходимы каждому человеку.

"Несколько раз в неделю я ем рыбу, реже мясо птицы и практически каждый день кусочек сыра или творога, или другой кисломолочный продукт" - рассказала Маша.

Также телеведущая и блогер советует не злоупотреблять фруктами и есть их к обеду. По ее словам, фрукты могут повредить, ведь в них содержится много фруктозы, которая иногда еще больше вредит, чем сахар.

Звезда делит овощи на сырые и приготовленные. Сырые овощи она рекомендует употреблять утром или днем, а уже на ужин эти продукты должны быть приготовлены - сварные или запеченные. По рекомендации телеведущей, овощи должны составлять более 70% ежедневного рациона.

Современная женщина должна уметь и знать все

По мнению Ефросининой, запланированная беременность - это одно из подтверждений, что женщина является сознательной и ответственной. Поэтому женщина должна знать все о планировании ребенка, чтобы избежать абортов.

После участия в шоу "Танцы со звездами 2018" Маша призналась, что ни один вид спорта не давал ей такого бешеного заряда и энергии, как танцы. Тренировки не только сделали фигуру знаменитости идеальной, но и исправили ее сутулость.

Современный мир требует постоянного обучения и самосовершенствования. Поэтому телеведущая рекомендует "не пасти задних", а всегда следить за тем, что происходит, каждый раз изучать что-то новое и никогда не стоять на месте.

Также по словам Ефросининой, каждая современная девушка должна знать свойства продуктов и их действие на организм.

"Я не умею готовить есть, честно вам признаюсь, однако невероятно разбираюсь во всем, что называется пищей. В качестве продуктов, в их сочетании друг с другом, в их полезных свойствах, микроэлементах, потому что для меня, как для современной женщины, крайне важно, что я ем" - призналась Маша Ефросинина.

Маша советует разбираться в анатомии. Знать, почему кожа выглядит иначе, как желудок реагирует на продукты, или элементарно - какая у вас группа крови.

Планирование дня - важнейшая часть для достижения целей

Утро для каждого из нас всегда еще очень сонное и ленивое время. Однако именно в первый период суток Ефросинина советует сделать все неприятные дела, чтобы потом они "не давили вам на голову".

Также не берите на себя все дела мира. Научитесь распределять обязанности, ведь все сразу все равно не сделаешь. Научитесь просыпаться и засыпать в одно и то же время.Установившийся режим дня настраивает на эффективний день.Несмотря на насыщенность будней посвятите по крайней мере время себе. За это время можно расслабиться, заняться тем, что успокаивает и настраивает на продуктивный день. Сама Маша Ефросинина выделяет время утром, когда все ее родные покидают помещение. Тогда телеведущая наслаждается ароматным кофе и обдумывает количество дел, которое должна выполнить.

Научитесь планировать. Каждый ваш день должен быть заполнен делами, которые необходимо выполнить.

Певица Настя Каменских и рэпер Потап поженились.Церомения прошла в одном из ресторанов за Киевом в четверг, 23 мая. На событие съехалось много украинских селебрити, среди них Тина Кароль, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды. Они активно публиковали фото и видео со свадьбы в Instagram.