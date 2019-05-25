 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1899
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3240
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2673
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3177
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5499
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16419
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 594
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2772
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5931
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
5
8
5
4
4
Украинская телеведущая Маша Ефросинина празднует 40-летие
Украинская телеведущая Маша Ефросинина празднует 40-летие
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Максу Барских приписывают роман с известной топ-моделью
Максу Барских приписывают роман с известной топ-моделью
В сети появились первые романтические фото Потапа и Каменских
В сети появились первые романтические фото Потапа и Каменских
Украинский ведущий стал первым мужчиной в жизни работа Софии
Украинский ведущий стал первым мужчиной в жизни работа Софии
Видео
Все видео
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
5-летняя дочь Ким Кардашьян сняла первый клип
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 306
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4941
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2772
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1323
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
25 мая 2019
Просмотров: 315
Стара звичка
"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І ...
суббота, 25 мая 2019 16:51

Украинская телеведущая Маша Ефросинина празднует 40-летие
5

  Комментировать

Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых
Фото: m.clutch.ua
Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых
Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых
Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых
Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых

Машу Ефросинину трудно назвать просто телеведущей, ведь она еще и бизнесвумен, актриса, меценат, влогер, а с недавних пор - основательница одежды "Mashsh".

Телеведущая нашла гармонию во всем: работа, семья, отдых - пишут 24 Новини.

Она с легкостью все объединяет и для многих является объектом для подражания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ефросинина показала кулинарные шедевры своей скромной дочери

Важнейшие правила жизни Маши Ефросининой

Воспитание детей

"Научитесь избегать слов "запрещаю". Лучше объясните, почему нельзя делать то, что вы называете этим тоталитарным словом. Если у вас не будет в семье таких слов, ваши отношения с детьми будут спокойнее.Тактильные ощущения - это то, к чему детей с детства надо приучать. Показывайте, как вы их любите: обнимайте, целуйте, ведь это совсем не стыдно делать, но и полезно.Позволяйте детям принимать самостоятельные решения.Если мои дети сталкиваются с трудностями, мы с мужем всегда призываем их к тому, чтобы они приняли решение самостоятельно"- говорит Ефросинина.

Не используйте насилия к детям.

"Я не бью своих детей, ни хлопаю, ни замахую, не угрожаю", - отметила Ефросинина.

Любой вид насилия - это агрессия. Очень часто мы наблюдаем за тем, как дети могут хлопнуть, если ребенок себя плохо ведет. Телеведущая советует родителям избавиться такого поведения.

У ваших детей должно бить свое пространство.За утверждением психологов, они имеют право проводить свое время в одиночестве столько, сколько захотят.
Семья для Ефросининой - целая вселенная. Ее муж для нее - лучшая опора и крепкое плечо, а дети - то, ради чего хочется возвращаться домой.

Преодоление стресса

Если вам плохо - уйдите с друзьями или с любимым человеком в кино. По словам Ефросининой, кино для нее приравнивается к медитации. Просмотр фильма переносит ее в другой мир, помогает снять напряжение и улучшить настроение.

"Занимайтесь спортом, когда вам плохо. Спорт всегда помогает привести мысли в порядок и принять правильные решения.Не молчите, если у вас есть проблема, выход из которой вы не можете найти.Не нужно думать, что вы справитесь со всем самостоятельно. Поэтому о своих проблемах следует говорить близким людям. Кроме этого, не следует стесняться обращаться к специалистам, которые помогают преодолеть стресс - отметила Ефросинина.

Правильное питание - залог счастливой жизни

По советам Ефросининой, добавляйте в свое ежедневное меню миндальные орехи. В них содержится много витаминов и полезных элементов. Миндаль еще называют женским, так как от него человек не набирает лишний вес. Однако есть этих орехов нужно не больше, чем помещается в горстку.

Телеведущая не рекомендует есть круассаны, белый хлеб или булочки с начинками, а хлеб, злаки и кашу. Что интересно, нужно это делать в первой половине дня. Конечно, звезда не обходит темы белков, ведь они необходимы каждому человеку.

"Несколько раз в неделю я ем рыбу, реже мясо птицы и практически каждый день кусочек сыра или творога, или другой кисломолочный продукт" - рассказала Маша.

Также телеведущая и блогер советует не злоупотреблять фруктами и есть их к обеду. По ее словам, фрукты могут повредить, ведь в них содержится много фруктозы, которая иногда еще больше вредит, чем сахар.

Звезда делит овощи на сырые и приготовленные. Сырые овощи она рекомендует употреблять утром или днем, а уже на ужин эти продукты должны быть приготовлены - сварные или запеченные. По рекомендации телеведущей, овощи должны составлять более 70% ежедневного рациона.

Современная женщина должна уметь и знать все

По мнению Ефросининой, запланированная беременность - это одно из подтверждений, что женщина является сознательной и ответственной. Поэтому женщина должна знать все о планировании ребенка, чтобы избежать абортов.

После участия в шоу "Танцы со звездами 2018" Маша призналась, что ни один вид спорта не давал ей такого бешеного заряда и энергии, как танцы. Тренировки не только сделали фигуру знаменитости идеальной, но и исправили ее сутулость.

Современный мир требует постоянного обучения и самосовершенствования. Поэтому телеведущая рекомендует "не пасти задних", а всегда следить за тем, что происходит, каждый раз изучать что-то новое и никогда не стоять на месте.

Также по словам Ефросининой, каждая современная девушка должна знать свойства продуктов и их действие на организм.

"Я не умею готовить есть, честно вам признаюсь, однако невероятно разбираюсь во всем, что называется пищей. В качестве продуктов, в их сочетании друг с другом, в их полезных свойствах, микроэлементах, потому что для меня, как для современной женщины, крайне важно, что я ем" - призналась Маша Ефросинина.

Маша советует разбираться в анатомии. Знать, почему кожа выглядит иначе, как желудок реагирует на продукты, или элементарно - какая у вас группа крови.

Планирование дня - важнейшая часть для достижения целей

Утро для каждого из нас всегда еще очень сонное и ленивое время. Однако именно в первый период суток Ефросинина советует сделать все неприятные дела, чтобы потом они "не давили вам на голову".

Также не берите на себя все дела мира. Научитесь распределять обязанности, ведь все сразу все равно не сделаешь. Научитесь просыпаться и засыпать в одно и то же время.Установившийся режим дня настраивает на эффективний день.Несмотря на насыщенность будней посвятите по крайней мере время себе. За это время можно расслабиться, заняться тем, что успокаивает и настраивает на продуктивный день. Сама Маша Ефросинина выделяет время утром, когда все ее родные покидают помещение. Тогда телеведущая наслаждается ароматным кофе и обдумывает количество дел, которое должна выполнить.

Научитесь планировать. Каждый ваш день должен быть заполнен делами, которые необходимо выполнить.

Певица Настя Каменских и рэпер Потап поженились.Церомения прошла в одном из ресторанов за Киевом в четверг, 23 мая. На событие съехалось много украинских селебрити, среди них Тина Кароль, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды. Они активно публиковали фото и видео со свадьбы в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская телеведущая Маша Ефросинина празднует 40-летие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

"Обещал матери вернуться домой и на следующий день погиб"

Полгода в русском плену: 182 дня назад РФ захватила 24 украинских моряков

Народ сбросил власть и создал Большую хунту

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 78828
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 5 Просмотров: 27072
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 23724
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
3
 2 Просмотров: 13050
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
 Просмотров: 10350
Знаменитости
"Антитела" отправляются в свой первый стадионный тур
"Антитела" отправляются в свой первый стадионный тур Просмотров: 108
Tayanna вместе с Laud создали новый лирический трек
Tayanna вместе с Laud создали новый лирический трек Просмотров: 90
Известные песни Стинга зазвучали по-новому
Известные песни Стинга зазвучали по-новому Просмотров: 90
Оля Полякова собирается идти в политику
Оля Полякова собирается идти в политику 1 Просмотров: 297
Лобода показала ребенка Тилля Линденмана
Лобода показала ребенка Тилля Линденмана Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
16
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
5
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
5
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
4
Геращенко пожаловалась на Зеленского
3
В Зеленского рассказали, при каком условии уволят главу АП
Голосов: 35077
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua