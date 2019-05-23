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четверг, 23 мая 2019 22:18

Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
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Настя Каменских и Потап поженились. Фото: соцсети
Настя Каменских и Потап поженились. Фото: соцсети
Настя Каменских и Потап поженились. Фото: соцсети
Настя Каменских и Потап поженились. Фото: соцсети
Настя Каменских и Потап поженились. Фото: соцсети

Певица Настя Каменских и рэпер Потап поженились.

Церомения прошла в одном из ресторанов за Киевом в четверг, 23 мая. На событие съехалось много украинских селебрити, среди них Тина Кароль, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды. Они активно публиковали фото и видео со свадьбы в Instagram.

На снимках можно увидеть, что Потап был одет в костюм бежевого цвета и белые кроссовки. Каменских выбрала для свадьбы длинное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.

Звездная пара охотно позировала со всеми в кадре и имела счастливый вид. В сеть также попало видео первого танца молодоженов.

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Babies 🤩🥰🥰 #потапинастя #птп #нк #каменских #weeding #BearAndDiamond

Допис, поширений Potapynastya (@potapynastya)

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Поздравляем 🎊🍾 ✨Всех благ вам дорогие❤️❤️ @realpotap @kamenskux #ячутьслезунепустил #bearanddaimond

Допис, поширений Горн (@richardgorn)

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Бесконечной любви! @kamenskux 🕊 @realpotap #bearanddimond #wedding #purelove

Допис, поширений Sonia Plakidyuk (@moi_sofism)

В сети опубликовали совместные романтические фото певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. Это первые фотографии, на которых пара демонстрирует отношения.

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23
мая

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