Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео

Певица Настя Каменских и рэпер Потап поженились.

Церомения прошла в одном из ресторанов за Киевом в четверг, 23 мая. На событие съехалось много украинских селебрити, среди них Тина Кароль, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды. Они активно публиковали фото и видео со свадьбы в Instagram.

На снимках можно увидеть, что Потап был одет в костюм бежевого цвета и белые кроссовки. Каменских выбрала для свадьбы длинное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.

Звездная пара охотно позировала со всеми в кадре и имела счастливый вид. В сеть также попало видео первого танца молодоженов.

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В сети опубликовали совместные романтические фото певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. Это первые фотографии, на которых пара демонстрирует отношения.