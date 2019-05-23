Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео

Певица Настя Каменских и рэпер Потап поженились.
Церомения прошла в одном из ресторанов за Киевом в четверг, 23 мая. На событие съехалось много украинских селебрити, среди них Тина Кароль, Оля Полякова, Маша Ефросинина, Юрий Горбунов, Катя Осадчая и другие звезды. Они активно публиковали фото и видео со свадьбы в Instagram.
На снимках можно увидеть, что Потап был одет в костюм бежевого цвета и белые кроссовки. Каменских выбрала для свадьбы длинное платье с пышной юбкой и длинным шлейфом.
Звездная пара охотно позировала со всеми в кадре и имела счастливый вид. В сеть также попало видео первого танца молодоженов.
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Babies 🤩🥰🥰 #потапинастя #птп #нк #каменских #weeding #BearAndDiamond
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Поздравляем 🎊🍾 ✨Всех благ вам дорогие❤️❤️ @realpotap @kamenskux #ячутьслезунепустил #bearanddaimond
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Бесконечной любви! @kamenskux 🕊 @realpotap #bearanddimond #wedding #purelove
В сети опубликовали совместные романтические фото певицы Насти Каменских и рэпера Потапа. Это первые фотографии, на которых пара демонстрирует отношения.
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