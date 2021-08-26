Украинская супермодель показала хрупкую фигуру в бикини

Фото: instagram.com/snejanaonopka15

Украинская супермодель 34-летняя Снежана Онопко нечасто радует поклонников фото в бикини. Однако на днях звезда таки опубликовала несколько фотографий в купальниках на своей странице в Instagram.

Красавица продемонстрировала хрупкую фигуру в бикини разных фасонов. Снимки сделала на отдыхе в Монте-Карло.

Поклонники засыпали Снежану комплиментами.

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Прошлой осенью украинская модель Снежана Онопко рассталась с донецким бизнесменом Николаем Щуром. Она рассказала, что он жестоко с ней обращался и посоветовала женщинам не давать вторых шансов абюзерам. Онопко входит в Топ-10 самых успешных моделей мира.