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четверг, 26 августа 2021 23:46

Украинская супермодель показала хрупкую фигуру в бикини
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Украинская модель Снежана Онопко продемонстрировала стройную фигуру
Фото: instagram.com/snejanaonopka15
Украинская модель Снежана Онопко продемонстрировала стройную фигуру
Украинская модель Снежана Онопко продемонстрировала стройную фигуру
Украинская модель Снежана Онопко продемонстрировала стройную фигуру

Украинская супермодель 34-летняя Снежана Онопко нечасто радует поклонников фото в бикини. Однако на днях звезда таки опубликовала несколько фотографий в купальниках на своей странице в Instagram.

Красавица продемонстрировала хрупкую фигуру в бикини разных фасонов. Снимки сделала на отдыхе в Монте-Карло.

Поклонники засыпали Снежану комплиментами.

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Прошлой осенью украинская модель Снежана Онопко рассталась с донецким бизнесменом Николаем Щуром. Она рассказала, что он жестоко с ней обращался и посоветовала женщинам не давать вторых шансов абюзерам.

Онопко входит в Топ-10 самых успешных моделей мира.

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