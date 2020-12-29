Украинская певица засветила соски в кружевном белье

Украинская певица Мишель Андраде взбудоражила сеть новыми фото.

На кадрах, которые распространила в в Instagram, звезда игриво позировала в постели в кружевном белье, демонстрируя стройное тело. Пикантности фото придало то, что засветила соски через тонкую ткань.

"На Mirror (новый трек певицы, - Gazeta.ua) уже миллион!!!", - подписала кадры исполнительница.

Автор: instagram.com/mishvirmish Украинская певица Мишель Андраде взбудоражила сеть новыми фото в кружевном белье

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Автор: instagram.com/mishvirmish Звезда игриво позировала в постели и засветила соски через тонкую ткань

Фаны оценили эротические снимки певицы.

"Какая ты секси", "Вы очень талантливая, красивая, очаровательная и сексуальная", "Сексе богиня", - пишут в комментариях.

Недавно Мишель Андраде поразила подписчиков откровенными фото, где сексуально позирует в серебристом боди и кожаном пальто. Образ дополнила серебряной цепочкой, которую надела на ноги.