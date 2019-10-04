"Украинская Мадонна" - Maruv обнажилась для фанатов

Фото: marieclaire.ua

Эпатажная украинская певица Maruv снялась в откровенной фотосессии для глянцевого журнала.

Издание назвало звезду "украинской Мадонной" и взяло интервью, которое опубликовало на официальном сайте Marie Claire.

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На снимках Maruv появилась в латексных чулках, стрип, черной шляпе, сонцехасних очках и красном пуховике, который надела на голое тело. С помощью верхней одежды, певица прикрывала интимные части тела.

"Время идет, мы меняемся, меняется творчество и все вокруг. Мои костюмы разнообразны, это не всегда латекс. Сейчас я чувствую себя комфортно, а что будет дальше - покажет время", - прокомментировала Maruv свой стиль одежды.

Также знаменитость нежно рассказала о муже Александре.

"Муж Александр - это моя вторая половинка, которую я очень сильно люблю. Он для меня самая большая поддержка, опора и защита", - трогательно призналась артистка.

На днях украинскую певицу Maruv номинировали на российскую премию. Звезда попала в категории "Лучший артист" по версии MTV Russia.