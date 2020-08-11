"Украина вместе с вами" - Alyona Alyona поддержала белорусов

Рэп-исполнительница Alyona Alyona не остался в стороне массовых протестов, которые происходят в Белоруссии.

Артистка опубликовала сообщение со словами поддержки в своем Instagram.

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На фотографии реперка позирует в национальных костюмах. В заметке Alyona Alyona поддержала протестующих и сказала, что помнит, какой ценой дается свобода.

Белорусские протестующие собираются начать сегодня забастовку. Они выступают за проведение новых выборов. Сторонников белорусской оппозиции призывают присоединиться к национальному всеобщей забастовки.