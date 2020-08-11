"Украина вместе с вами" - Alyona Alyona поддержала белорусов

Рэп-исполнительница Alyona Alyona не остался в стороне массовых протестов, которые происходят в Белоруссии.
Артистка опубликовала сообщение со словами поддержки в своем Instagram.
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На фотографии реперка позирует в национальных костюмах. В заметке Alyona Alyona поддержала протестующих и сказала, что помнит, какой ценой дается свобода.
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СВОБОДА! ⠀ Зараз 2020 рік, я живу в своїй країні і почуваюся вільною. АЛЕ! Я пам'ятаю, якою ціною нам це далося і які втрати ми понесли. Тому саме зараз ця свобода є дуже цінною. ⠀ Я всім серцем щиро співпереживаю народу Білорусі, де зараз відбувається щось схоже на те, що пережили ми. І я сильно вірю в молодь, в людей, в те, що цей народ так само єдиний як і ми. Всі вони мають сили досягти своїх цілей і звергнути владу, яка просто не дає дихати вільно! #freebelarus #жывебеларусь ⠀ Знайте, Україна разом з вами🇺🇦 🇧🇾 ⠀ Photo: @maxbutchenko ⠀ FREEDOM It's year 2020 now, I live in my country and feel free. BUT! I remember at what cost we've received it and what losses we've suffered. That is why this freedom is so valuable exactly nowadays. ⠀ With all my heart I empathize the people of Belarus, where now is happening something like we went through. I truly believe in young generation, in people, and that these people are as unite as we are. All of them have powers to reach their purposes and to dethrone the government, which doesn't let people feel free! ⠀ You have to know, Ukraine is together with you 🇺🇦🇧🇾
Белорусские протестующие собираются начать сегодня забастовку. Они выступают за проведение новых выборов. Сторонников белорусской оппозиции призывают присоединиться к национальному всеобщей забастовки.
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