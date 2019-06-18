Укороченный комбинезон и кроссовки: Елену Зеленскую считают украинской иконой стиля

Фото: @olenazelenska_official

Президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой Зеленской 17 июня прибыли в Париж с официальным визитом.

Первая леди Украины отправилась в Национальный центр искусств и культуры Жоржа Помпиду.

Фото из центра культуры Зеленская опубликовала в сети.

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Подписчиков приятно удивил современный наряд первой леди. Зеленская выбрала черный укороченный комбинезон и белые кроссовки. Образ женщины довершал сдержанный макияж и собранные волосы на затылке.

"Так приятно смотреть на вас, никакого пафоса", "Лучшая первая леди в мире", "Какой шикарный стиль", "Чрезвычайно изысканно и просто", "Очень стильная и современная первая леди", "Икона стиля", - пишут в комментариях.

Супруга президента Елена Зеленская встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон 17 июня и поразила изысканным стилем.