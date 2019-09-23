"Ухожу счастливой" - Maruv обрадовалась, что покинула шоу "Танцы со звездами"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4995
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8010
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2061
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 450
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2952
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3429
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1458
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 378
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1287
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3303
Фото
Все фото
8
5
3
3
5
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды
Манекенщица с заболеванием кожи покоряет мир моды
Мадонна хотела &quot;купить&quot; ребенка за $ 20 млн
Мадонна хотела "купить" ребенка за $ 20 млн
Украинская &quot;девушка Бонда&quot; поразила стройной фигурой и стальным прессом
Украинская "девушка Бонда" поразила стройной фигурой и стальным прессом
Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами
Рианна в кружевном белье соблазнила фанатов аппетитными формами
Видео
Все видео
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Кто вылетел в пятом эфире "Танцев со звездами"
Кто вылетел в пятом эфире "Танцев со звездами"
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Без красной помады и в черном парике: Тина Кароль дебютировала в фильме
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Тамада Осадчая и платье весом 23 кг: чем впечатлила свадьба Ассоль
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Екатерина Кухар трогательно рассказала о свадьбе в прямом эфире "Танцев со звездами"
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 153
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5274
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5274
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 630
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 12:20

"Ухожу счастливой" - Maruv обрадовалась, что покинула шоу "Танцы со звездами"

  Комментировать
&quot;Ухожу счастливой&quot; - Maruv обрадовалась, что покинула шоу &quot;Танцы со звездами&quot;
Maruv прокомментировала свой вылет с шоу "Танцы со звездами". Фото: @maruvofficial

Украинская певица Maruv, которая была одной из самых эпатажных участниц шоу "Танцы со звездами", прокомментировала вылет из проекта.

В Insta-stories звезда поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что рада такому результату.

Maruv и ее партнер по танцам Jay ушли из проекта после 5-го прямого эфира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Латексное белье и эротичные танцы: Maruv сняла клип на русскоязычную песню

"Друзья, спасибо всем, кто меня поддерживал, кто голосовал, я вас люблю, мне приятно. Но я прошу не беспокоиться, потому что я очень рада, что ушла. Очень устала, этот месяц был на самом деле тяжелым. У меня не было ни одного выходного, я почти не спала. Ухожу счастливой, потому что, наконец, займусь делами с альбомом и сделаю свою арт-выставку ", - откровенно призналась Maruv и поделилась планами на творческое будущее.

В это воскресенье, 22 сентября, шоу "Танцы со звездами" покинула пара MARUV и Jay. В 5-м эфире они выполнили сексуальный стрип. Дуэт получил от судей 23 балла. Однако по результатам зрительского голосования, этого оказалось недостаточно, чтобы продолжать борьбу за кубок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ухожу счастливой" - Maruv обрадовалась, что покинула шоу "Танцы со звездами"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

В поселке расстреляли 1,6 тыс. детей

Военные устроили погром в городе

Открыли новую планету

Соломия Крушельницкая не захотела выступать из-за извержения Везувия

Анатолий Соловьяненко дружил с Джиной Лоллобриджидой

Самое читаемое
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 38061
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 37584
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 32058
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 5 Просмотров: 25857
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 23923
Знаменитости
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 4962
Катя Осадчая показала семейное фото с отцом
Катя Осадчая показала семейное фото с отцом Просмотров: 1269
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
Тина Кароль соблазнила сеть стройными ногами и глубоким декольте
 Просмотров: 2007
Звезда Comedy Club будет заместителем Кличко
Звезда Comedy Club будет заместителем Кличко Просмотров: 1215
Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии
Эмми-2019: обнародовали список победителей телевизионной премии Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
"Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помощник президента
5
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 37715
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua