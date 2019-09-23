"Ухожу счастливой" - Maruv обрадовалась, что покинула шоу "Танцы со звездами"

Maruv прокомментировала свой вылет с шоу "Танцы со звездами". Фото: @maruvofficial

Украинская певица Maruv, которая была одной из самых эпатажных участниц шоу "Танцы со звездами", прокомментировала вылет из проекта.

В Insta-stories звезда поблагодарила поклонников за поддержку и призналась, что рада такому результату.

Maruv и ее партнер по танцам Jay ушли из проекта после 5-го прямого эфира.

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"Друзья, спасибо всем, кто меня поддерживал, кто голосовал, я вас люблю, мне приятно. Но я прошу не беспокоиться, потому что я очень рада, что ушла. Очень устала, этот месяц был на самом деле тяжелым. У меня не было ни одного выходного, я почти не спала. Ухожу счастливой, потому что, наконец, займусь делами с альбомом и сделаю свою арт-выставку ", - откровенно призналась Maruv и поделилась планами на творческое будущее.

В это воскресенье, 22 сентября, шоу "Танцы со звездами" покинула пара MARUV и Jay. В 5-м эфире они выполнили сексуальный стрип. Дуэт получил от судей 23 балла. Однако по результатам зрительского голосования, этого оказалось недостаточно, чтобы продолжать борьбу за кубок.