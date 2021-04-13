"Убегала в туалет со слезами" - дочь Сумской рассказала об издевательствах в школе

Дочь звездной пары Ольги Сумской и Виталия Борисюка Аня впервые рассказала, что над ней издевались одноклассники. Сейчас она учится на 2-м курсе актерского факультета Национального университета имени Карпенко-Карого.

19-летняя дочь актеров призналась, что до сих пор имеет проблемы с самооценкой. Также отметила, что после выпуска из школы чувствовала себя будто разорванной на части из-за буллинга. Об этом она рассказала "Зірковому шляху".

"Меня уничтожали как физически, так и словесно. Поэтому я уже не знала, за какое живое место зацепиться. Больше, конечно, девушки цеплялись. Каждый раз менялся состав класса, и почему-то все, будто их подговаривали, бросались на меня", - вспомнила Борисюк.

Фото: instagram.com/annborisyuk

Она не жаловалась родителям и не рассказывала о проблемах с одноклассниками.

"И так же учителя подхватывали этот всеобщий стеб надо мной. Были случаи, когда и за волосы дергали на глазах учителей. Я просто убегала в туалет со слезами. Когда мама приходила в школу, в родительский фонд что-то вложить нужно было, все делали, конечно, милые глаза. А когда я оставалась одна, то происходило все по-другому", - добавила Аня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иван Дорн рассказал, как воспитывает детей

Борисюк рассказала родителям об издевательствах в школе уже после выпуска. Она не хотела, чтобы родные вмешивались. Теперь звездная дочь уверена, что буллинг сделал ее сильнее.

На День влюбленных актер Виталий Борисюк вручил Ольге Сумской такой же подарок, что и 30 лет назад, - шоколадное сердце. Женщина рассказала, что их любовь началась с любовного послания от мужа в 1991 году. Пара поженилась в 1996 году. 6 лет спустя у них родилась дочь Анна.