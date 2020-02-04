У Леди Гаги новый ухажер

Певица Леди Гага начала встречаться с бизнесменом Майклом Полански.
Пару заметили вместе на матче американского футбола Super Bowl, передает "Page Six".
Полански окончил Гарвардский университет, занимается благотворительными проектами компании Parker Group.
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Впервые пару заметили вместе в Лас-Вегасе на Новый год.
Звездные супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст переживают кризис в отношениях. Чтобы сохранить брак, пара обратилась к сексологу. К такой терапии для улучшения общения супруги обращаются уже не впервые.
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